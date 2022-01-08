我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

台灣新聞組／台北8日電
國民黨立委補選候選人顏寬恒父親顏清標傳急診住院，顏寬恒（中）7日持續拜票。對綠營質疑變相造勢，顏寬恒說，現在最擔心爸爸身體，誰會炒作父母健康？（記者黃仲裕／攝影）
國民黨立委補選候選人顏寬恒父親顏清標傳急診住院，顏寬恒（中）7日持續拜票。對綠營質疑變相造勢，顏寬恒說，現在最擔心爸爸身體，誰會炒作父母健康？（記者黃仲裕／攝影）

中二選區立委補選與罷免立委林昶佐明天投票，隨著疫情升溫，辦不辦選前之夜成兩難。行政院長蘇貞昌昨率先表明不會出席今晚選前之夜，但蔡英文總統、副總統賴清德仍維持今晚造勢行程，顯示府院不同調。國民黨立委洪孟楷說，「防疫優先」不只是嘴巴說說，蔡、賴應重新考慮是否取消出席選前之夜，不要造成防疫人員困擾。

民進黨日前宣布，蔡英文、賴清德、蘇貞昌「三巨頭」選前之夜將分別至台中和台北站台造勢，但疫情升溫成選情變數，蘇貞昌昨率先宣布取消今晚造勢行程，三巨頭形同「缺一角」。總統府則定調「先防疫，再選舉」，蔡英文今天下午將先視察疫情指揮中心，並發表談話，晚間出席台中「溫柔堅定挺靜儀」晚會後，再回防台北「終結惡戰」團結之夜。

行政院昨天下午宣布，蘇揆辦公室已通知民進黨中央，由於今天安排多場防疫、政務會議與視察防疫工作的行程，將不出席選前之夜，蘇貞昌也親自致電林昶佐、民進黨中二選區立委候選人林靜儀致意，兩人均表示體諒政院以防疫工作為優先。

不過，總統府表示，蔡英文、賴清德將維持今晚台中與台北的選前之夜行程，但會視疫情狀況彈性調整，所有行程都會依照指揮中心各項防疫指引進行。

中廣董事長趙少康昨喊話蔡英文總統，「若取消站台活動好好防疫，我也不會去站台」，他從一開始就沒有介入罷昶，蔡英文卻到萬華三次，有點良知的人都會看不下去，蔡英文放疫情不管，今天還要參加造勢晚會。

洪孟楷說，台灣民眾對疫情發展憂心忡忡，本土疫情感染足跡都還沒有確實掌握，現在辦大型的造勢活動完全不合常理，蔡英文當前應是防疫重於一切，而不是還在想著選舉。

另據蘋果日報報導，桃機群聚擴大之際，網紅「館長」陳之漢昨晚在臉書直播開轟，稱自己期關注官員民代的臉書，「都在講選舉」，對於像是房價、物價等民生問題沒在關心，他認為，一個執政黨的政治人物，10天裡應該是1天忙黨務、9天忙國家大事，但如今這些執政黨人物，卻沒把心力花在人民的事情上。

陳之漢怒批，總統、院長、立委、市長等「整天忙選舉選舉選舉，疫情嚴重才在那邊裝」，不把心力花在人民的事情上，「是非常噁心的一件事情」。

防疫 疫情 蔡英文

上一則

妻欠繳ETC逾2000筆 夫屋慘遭法拍

下一則

黑白集／陳時中說對了 疫情破口不是人…是制度

延伸閱讀

疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　

疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　
蔡英文：清潔人員與防疫計程車司機 不該被稱為破口

蔡英文：清潔人員與防疫計程車司機 不該被稱為破口
太魯閣號事故家屬諷行政院長不聞問 蘇：可能是誤會

太魯閣號事故家屬諷行政院長不聞問 蘇：可能是誤會
蔡賴蘇將聯手挺昶 張亞中：萬華人教訓他們 替百姓出氣

蔡賴蘇將聯手挺昶 張亞中：萬華人教訓他們 替百姓出氣

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審