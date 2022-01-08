府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

國民黨立委補選候選人顏寬恒父親顏清標傳急診住院，顏寬恒（中）7日持續拜票。對綠營質疑變相造勢，顏寬恒說，現在最擔心爸爸身體，誰會炒作父母健康？（記者黃仲裕／攝影）

中二選區立委補選與罷免立委林昶佐明天投票，隨著疫情 升溫，辦不辦選前之夜成兩難。行政院長蘇貞昌昨率先表明不會出席今晚選前之夜，但蔡英文 總統、副總統賴清德仍維持今晚造勢行程，顯示府院不同調。國民黨立委洪孟楷說，「防疫 優先」不只是嘴巴說說，蔡、賴應重新考慮是否取消出席選前之夜，不要造成防疫人員困擾。

民進黨日前宣布，蔡英文、賴清德、蘇貞昌「三巨頭」選前之夜將分別至台中和台北站台造勢，但疫情升溫成選情變數，蘇貞昌昨率先宣布取消今晚造勢行程，三巨頭形同「缺一角」。總統府則定調「先防疫，再選舉」，蔡英文今天下午將先視察疫情指揮中心，並發表談話，晚間出席台中「溫柔堅定挺靜儀」晚會後，再回防台北「終結惡戰」團結之夜。

行政院昨天下午宣布，蘇揆辦公室已通知民進黨中央，由於今天安排多場防疫、政務會議與視察防疫工作的行程，將不出席選前之夜，蘇貞昌也親自致電林昶佐、民進黨中二選區立委候選人林靜儀致意，兩人均表示體諒政院以防疫工作為優先。

不過，總統府表示，蔡英文、賴清德將維持今晚台中與台北的選前之夜行程，但會視疫情狀況彈性調整，所有行程都會依照指揮中心各項防疫指引進行。

中廣董事長趙少康昨喊話蔡英文總統，「若取消站台活動好好防疫，我也不會去站台」，他從一開始就沒有介入罷昶，蔡英文卻到萬華三次，有點良知的人都會看不下去，蔡英文放疫情不管，今天還要參加造勢晚會。

洪孟楷說，台灣民眾對疫情發展憂心忡忡，本土疫情感染足跡都還沒有確實掌握，現在辦大型的造勢活動完全不合常理，蔡英文當前應是防疫重於一切，而不是還在想著選舉。

另據蘋果日報報導，桃機群聚擴大之際，網紅「館長」陳之漢昨晚在臉書直播開轟，稱自己期關注官員民代的臉書，「都在講選舉」，對於像是房價、物價等民生問題沒在關心，他認為，一個執政黨的政治人物，10天裡應該是1天忙黨務、9天忙國家大事，但如今這些執政黨人物，卻沒把心力花在人民的事情上。

陳之漢怒批，總統、院長、立委、市長等「整天忙選舉選舉選舉，疫情嚴重才在那邊裝」，不把心力花在人民的事情上，「是非常噁心的一件事情」。