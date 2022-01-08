我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

顏清標選前住院遭質疑 顏寬恒：有誰會炒作父母健康

台灣新聞組／台中8日電
中二選區立委補選，副總統賴清德（左）、屏東縣長潘孟安（右）聯手拉抬民進黨候選人林靜儀（中），蔡英文總統8日晚也將南下出席選前之夜。（記者黃仲裕／攝影）
中二選區立委補選，副總統賴清德（左）、屏東縣長潘孟安（右）聯手拉抬民進黨候選人林靜儀（中），蔡英文總統8日晚也將南下出席選前之夜。（記者黃仲裕／攝影）

台中第二選區立委補選出現變數，前立委顏清標因母墳遭質疑是否合法，氣到身體不適住院。網紅「四叉貓」質疑，為顏家打氣都是同所大學的大學生；基隆市長林右昌昨酸說，聽說對手每次選舉，家中都有人住院，為何那麼巧？國民黨候選人顏寬恒說，「現在最擔心爸爸身體」，有誰會炒作父母健康？

針對四叉貓貼文，民進黨候選人林靜儀說，祝福顏清標早日康復，利用別人生病在急診室炒作議題不可取，大家都不願意生病的樣子被公開，希望學生不要侵犯別人隱私

顏寬恒指出，父親長期勞累身體不適掛急診，「現在最擔心爸爸身體」；外界質疑是否買網軍假留言，顏反問，有誰會用父母健康來做這樣子散播？

外傳顏母墓地適法性是台中市民政局長吳世瑋爆料，立法院副院長蔡其昌質疑，「同陣營內鬨？」吳世瑋昨說，前晚有網路媒體詢問，他基於職責打電話向顏幕僚了解狀況，昨再請台中市生命禮儀管理處、沙鹿區公所進一步了解，他是依法處理，沒向媒體爆料。

立院國民黨團總召費鴻泰批評，民進黨一到選舉就沒有人性，連顏家祖墳都質疑，請問蔡英文總統父親的墳墓合法嗎？奉勸蔡本著一點仁慈之心，告訴支持者「不要做泯滅人性的事」。中廣董事長趙少康說，民進黨非置顏家於死地不可，選舉選到祖宗八代都拿出來鬥爭。

據中國時報報導，無黨籍立委高金素梅說，前幾天見到顏清標，其實氣色不好，看到他生病的新聞並不意外；她又說，「不管以前民進黨朋友或這些媒體人，很多人其實欠他人情，這時候會這樣無情、冷血的抹黑，他真的不曉得怎麼講。」此次選舉已毫無人性到極致，不僅是國家機器抹黑造謠，連祖墳也不放過，選舉選到這樣令人心痛。

民進黨 國民黨 隱私

上一則

桃機群聚傳播鏈不止一條 防疫計程車司機另有感染源

下一則

黨產會告發毀政治檔案 辜嚴倬雲母女不起訴

延伸閱讀

新聞評論／面對補選、罷免 國民黨竟消極冷處理

新聞評論／面對補選、罷免 國民黨竟消極冷處理
祖墳墓地被指違法 顏清標氣到送醫

祖墳墓地被指違法 顏清標氣到送醫
挺罷免林昶佐 趙少康：戰鬥藍遇這種事總是要戰鬥到底

挺罷免林昶佐 趙少康：戰鬥藍遇這種事總是要戰鬥到底
柯媽「巧遇」顏寬恒讚實在 林靜儀暗諷大野狼

柯媽「巧遇」顏寬恒讚實在 林靜儀暗諷大野狼

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審