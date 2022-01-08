顏清標選前住院遭質疑 顏寬恒：有誰會炒作父母健康

中二選區立委補選，副總統賴清德（左）、屏東縣長潘孟安（右）聯手拉抬民進黨候選人林靜儀（中），蔡英文總統8日晚也將南下出席選前之夜。（記者黃仲裕／攝影）

台中第二選區立委補選出現變數，前立委顏清標因母墳遭質疑是否合法，氣到身體不適住院。網紅「四叉貓」質疑，為顏家打氣都是同所大學的大學生；基隆市長林右昌昨酸說，聽說對手每次選舉，家中都有人住院，為何那麼巧？國民黨 候選人顏寬恒說，「現在最擔心爸爸身體」，有誰會炒作父母健康？

針對四叉貓貼文，民進黨 候選人林靜儀說，祝福顏清標早日康復，利用別人生病在急診室炒作議題不可取，大家都不願意生病的樣子被公開，希望學生不要侵犯別人隱私 。

顏寬恒指出，父親長期勞累身體不適掛急診，「現在最擔心爸爸身體」；外界質疑是否買網軍假留言，顏反問，有誰會用父母健康來做這樣子散播？

外傳顏母墓地適法性是台中市民政局長吳世瑋爆料，立法院副院長蔡其昌質疑，「同陣營內鬨？」吳世瑋昨說，前晚有網路媒體詢問，他基於職責打電話向顏幕僚了解狀況，昨再請台中市生命禮儀管理處、沙鹿區公所進一步了解，他是依法處理，沒向媒體爆料。

立院國民黨團總召費鴻泰批評，民進黨一到選舉就沒有人性，連顏家祖墳都質疑，請問蔡英文總統父親的墳墓合法嗎？奉勸蔡本著一點仁慈之心，告訴支持者「不要做泯滅人性的事」。中廣董事長趙少康說，民進黨非置顏家於死地不可，選舉選到祖宗八代都拿出來鬥爭。

據中國時報報導，無黨籍立委高金素梅說，前幾天見到顏清標，其實氣色不好，看到他生病的新聞並不意外；她又說，「不管以前民進黨朋友或這些媒體人，很多人其實欠他人情，這時候會這樣無情、冷血的抹黑，他真的不曉得怎麼講。」此次選舉已毫無人性到極致，不僅是國家機器抹黑造謠，連祖墳也不放過，選舉選到這樣令人心痛。