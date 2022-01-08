趙少康高呼投票：反萊豬的票可罷昶

藍營台北市議員日前集結在萬華雙和市場口開講，呼籲選民支持罷昶投票。（記者潘俊宏／攝影）

罷免 立委林昶佐明天投票，副總統賴清德 昨陪同林昶佐赴萬華雙福宮參拜，剛好擔任宮廟副主委的環南市場自治會長林勝東也在場，當眾人高舉象徵不同意罷免的「Ｘ」手勢時，林勝東緩緩跟進顯得尷尬。國民黨 與罷昶團體昨首度合體，中廣董事長趙少康說，只要該區反萊豬民眾都出來投罷免票，「罷昶不是不可能」。

去年衛福部長陳時中、台北市長柯文哲等人視察環南市場時，林昶佐打斷柯發言，嗆柯講廢話，卻被林勝東一把搶去麥克風，怒斥林昶佐「騙子」，何曾關心環南市場？

林昶佐和賴清德昨天前往雙福宮參香，巧遇在現場招呼的林勝東，林勝東表示「只是盡地主之誼」。當眾人比出不同意罷免手勢時，林勝東神情尷尬，緩緩以小動作擺出手勢，等賴清德離開，林勝東進入屋內。林昶佐表示，林勝東和他平常都會碰面，私下朋友也會一起聚餐。

至於罷免方的國民黨與罷昶公民團體昨天首度合體在萬華雙和市場造勢。台北市前市長郝龍斌表示，立委若做得不符地方要求，連地方人士都不熟悉，就該被罷免；前立委林郁方表示，他不會再參選，呼籲鄉親下架「人在立法院、心在舞台上的立委」。

趙少康昨天宣布全力支持罷昶投票，今將分別參與民團與國民黨台北市黨部舉辦的散昶活動。趙說，該選區反萊豬公投開出5萬9000票，已跨越可罷免林的5萬8000票，只要該區反萊豬民眾都出來投罷免票，罷昶不是不可能。