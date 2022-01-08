修憲國民黨缺席 柯建銘：列車照開

立法院昨舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨 團立委再次全體缺席，抗議民進黨 團鴨霸主導。民進黨團總召柯建銘昨批，國民黨不要連18歲公民權都阻擋，「歷史會給你們鞭屍，不要自掘墳墓」；國民黨團總召費鴻泰回嗆，民進黨政府應比照前總統李登輝與陳水扁時期推動修憲模式，先召開國是會議 凝聚共識，「修憲不能當兒戲」。

柯建銘表示，為了修憲，民進黨籍召委管碧玲已經跟國民黨籍召委李貴敏協商過五次，一讓再讓，沒有妥協空間，「國民黨不來，修憲列車還是要在軌道上行駛」。他也說，立法院不是兒童樂園，修憲必須朝野合作，「這是歷史任務，今年2月底必須表決送出立法院、展開公投」。

昨輪值召委的民進黨立委鍾佳濱說，修憲提案中有超過三分之一是國民黨所提，朝野應求同存異，民進黨及時力、民眾黨都希望在修憲議題上如18歲公民權有所合作，希望國民黨也能共同推動修憲提案。管碧玲則喊話，下周三會議換國民黨召委安排，「國民黨，回來開會」。

費鴻泰昨說，修憲是國家何等大事，李登輝與陳水扁修憲前一定會召開全國各界與各黨派參與國是會議，最後再提出合理、大家接受的修憲方向，世界上沒有國家把修憲當兒戲，「除非想搞獨裁，假修憲之名沒收民主」。