新聞評論／面對補選、罷免 國民黨竟消極冷處理

國民黨台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒（左）掃街拜票。(記者黃仲裕／攝影)

9日即將舉行台中市二選區立委補選和台北市五選區的立委罷免 投票，在國民黨 刻意避免「政黨對決」態勢下，氣氛顯得冷清。國民黨對這兩場戰役採取「冷處理」，雖有一定的策略考量，但「避免政黨對決」和「消極以對」或「無處插手」是兩回事。國民黨如此消極，一旦罷免和補選「雙敗」，就能免於敗戰的責任嗎？

對台中的補選，國民黨主席朱立倫稱之「在地對空降、服務對口水」的選舉；至於萬華的罷免，則說「尊重在地的公民團體與黨籍議員，以在地聲音展現在地力量」，等於定調「不是政黨對決」，甚至說不想變成政黨對決。除選區的特殊考量，最直接的原因，是國民黨在四公投 案打成「政黨對決」卻失敗，所以戰略上改弦更張。這樣的思維有很大盲點，也不像一個有企圖心的在野黨應有的態度。

把所有政治訴求或動員都說成「政黨對決」，本身就是一個迷思。有人認為，公投失敗是敗在國民黨掉入民進黨操作的「政黨對決」陷阱，這個論述未必正確。事實上，公投的失敗，正印證國民黨的動員不足，尤其比起民進黨結合黨政資源鋪天蓋地的反公投，國民黨的訴求幾乎未被民眾感受到；正因黨中央缺乏整體戰略規畫，執政縣市長選擇獨善其身，最後才演變成四大公投皆輸。同樣的情況，在這次選戰又明顯重演。

這次，民進黨繼續濫用黨政資源支持林昶佐和林靜儀，從蔡總統到各級黨政要員皆陪同掃街站台，綠媒並以排山倒海的優勢配合，包括國有財產署也無畏「新東廠」之譏加入戰局，將選情炒成一面倒。相對的，國民黨卻袖手旁觀，彷彿事不關己。在中二選區，或許是顏寬恒陣營要求黨中央不必介入；但不介入並不表示黨沒有角色可以扮演，包括不同層次的宣傳火力支援或對不公平競爭的監督，這難道不是在野黨應盡的責任？

諷刺的是，在國民黨有意無意的「無為」下，對補選和罷免案的支援戰力反而來自「非國民黨陣營」；例如，民眾黨主席柯文哲父母「巧遇」顏寬恒，以素人之姿稱許顏寬恒是好人，並對林靜儀多所批評，柯文哲本人次日也加強批林靜儀的火力。另外，近來頗受矚目的無黨籍立委高金素梅更連日與顏寬恒合體掃街。他們所造就的話題，都超過國民黨的表現；對此，國民黨能不汗顏嗎？

追根究柢，國民黨選擇「避免政黨對決」，未必是「選區特殊性」之需要，而是國民黨自己的「特殊性」。說穿了，民眾固然憎惡藍綠惡鬥，但對於毫無熱情、不想努力的政黨，必然是失望多於寄望。國民黨的問題是看不清自己要走什麼路，無法釐清自己要對抗的是什麼，乃至忘了爭取選民需要熱情、誠懇與用心的經營。補選和罷免都是重要的政治活動，民進黨伺機進行全台政治力總動員，國民黨卻坐等明牌揭曉。如此消極，誰會押寶藍營？

且看韓國瑜日前舉行的新書見面會，有超過萬人參加，支持民眾在現場大排長龍，展現極大熱情。這顯示，對當下政治失望的民眾不是沒有期待，他們在等待被召喚；但國民黨不僅缺乏有熱度的政治人物，甚至連面對眼前的政治議題都冷冰冰，這要怎麼吸引人？

國民黨不必凡事擺出政黨對決陣勢，但也不必害怕對決。重要的是，作為最大在野黨，國民黨不能失卻從政的熱情；在碰到執政黨無理取鬧時，即使無力反制，也要記得時時向民眾說明、報告，因為他們才是台灣政治的最後仲裁者。