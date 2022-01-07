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國家機器救昶？童仲彥爆：罷免前發紓困金

台灣新聞組╱台北7日電
金色力量主席童仲彥（右）6日召開記者會，指控林昶佐説謊。(記著林俊良／攝影)
金色力量主席童仲彥（右）6日召開記者會，指控林昶佐説謊。(記著林俊良／攝影)

立委林昶佐罷免案9日投票，蔡英文總統昨陪同林昶佐參拜萬華廣照宮，呼籲民眾投下「不同意票」；參選台北市長呼聲高的國民黨立委蔣萬安昨天宣布在萬華設立服務據點，格外引發關注，蔣萬安說，希望萬華是一個起點，特別是在疫情期間，能夠幫助更多的在地民眾。

本報系聯合報報導，「清林散昶」發言人高毓安說，罷免選前之夜有大咖列在來賓名單，他也表示，將持續在地方掛布條、塞文宣至信箱，並提出團隊的三大質疑：沒有在地政績、疫情公道討不回、公投立場違背民意。

另據台北中國時報報導，金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥接連對林昶佐祭出重錘，除了先前踢爆林妻葉湘怡去年花4000萬台幣在中正區買房，還上門踢館，質疑林昶佐實際並非住在中正、萬華的立委選區內，昨又加碼踢爆，林昶佐宣稱成功爭取批發市場1056人紓困補助，但紓困金卻在面臨罷免前、去年12月29日才發下，認為是國家機器在搶救林昶佐，直言「國家機器動得太厲害」。

據報導，童仲彥爆料，林昶佐宣傳自己「成功爭取」農委會批發市場紓困專案，使1056個市場攤商的家庭受惠，但童仲彥出示與攤商的對話截圖，對方抱怨「很久之前就提出申請了，補助款到現在根本沒有人收到」，最後拖到去年12月29日才收到4萬元台幣補助金，質疑是動員國家機器在罷免前拿來操作。

面對一連串的質疑，林昶佐回應，他從小就在中正區臨沂街長大，生活區包括周圍大安、萬華、中山區，還強調自己是賣掉舊房子購屋；他也說從8月開始協調紓困案，跟現在的罷免案時間完全搭不起來。

罷免 紓困金 疫情

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