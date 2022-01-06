評估參選金門縣長 陳玉珍呼籲國民黨協調或開放參選

國民黨立院黨團秘書長陳玉珍。(本報資料照片)

國民黨 2022地方九合一選舉提名 辦法預計年後出爐，考慮挑戰國民黨現任金門縣長楊鎮浯，考慮參選爭取國民黨提名參選金門縣長已久的國民黨立委陳玉珍，今天表示，目前參選機率約六成，「比之前高一點」，但還未做最後決定。

國民黨前主席吳敦義任內，縣市長選舉提名採現任優先制度。黨務人士表示，2022縣市長提名特別辦法尚未出爐，原則上會朝維持現任優先制度設計，但是否會訂死，黨務系統還要研究。

陳玉珍提醒，金門不是藍綠對決選區，不管幾個人選，只要提名得宜，都會是藍營的人當選，相信黨中央不會像民進黨一樣以黨意輾壓地方民意，刻意確保特定人參選，「相信朱立倫主席會有智慧處理」，否則「難道黨中央要開除我黨籍」。

陳玉珍說，若她確定爭取國民黨提名參選金門縣長，願意與現任縣長楊鎮浯進行協調、民調 ，但「楊鎮浯民調輸也不會放棄連任」，以地方宗親主導的選舉模式看來，開放提名或允許報准，應是最好的提名方式，若沒有民主協調機制，很難服眾。

陳玉珍表示，楊鎮浯上次勝選，是獲得金門李氏宗親的支持，但這次李氏宗親已表態將自推縣議員李應文；而金門另一大宗親是勢力的陳氏宗親會，則是勸進她參選，前縣長陳福海也表態她選就支持，背負支持者期待，她也有參選壓力。

陳玉珍開玩笑說，她曾多次私下跟楊鎮浯開玩笑提醒，如果楊做不好，她會很為難，因為會被勸進參選縣長；如今地方對楊的施政風格與表現確實有不同看法，若參選是回應地方民意，若國民黨維持提名採現任優先制度，她「不能接受」。