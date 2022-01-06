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中二補選掀綠白戰火 柯文哲酸林靜儀：失言沒比我少

台灣新聞組／台北6日電
台北市長柯文哲。（記者胡瑞玲／攝影）
台北市長柯文哲。（記者胡瑞玲／攝影）

台中第二選區立委補選激戰，台北市長柯文哲意外捲入戰局。民進黨候選人林靜儀4日說幫柯文哲輔選是她的黑歷史，柯被問及此事，左批民進黨「以前他們利用我要打敗國民黨就捧我，現在阻礙他們吃香喝辣，就往死裡打。」右嗆林靜儀身為婦女、醫療人士，失言不會比他少，甚至抹黑台北市不做疫調和匡列，意外點燃柯文哲在選戰進入黃金周時參一腳。

中國時報報導，柯文哲指，林靜儀過去曾當過民進黨婦女部主任，在婦女議題上失言情形也沒比他少，講話亂七八糟，過去環南市場全面打疫苗時，甚至還將其比喻成事後避孕藥，批評林質疑台北市防疫，根本違反醫師知識。

柯媽媽何瑞英前天「巧遇」國民黨候選人顏寬恒，並共進午餐引風波，還稱民進黨候選人林靜儀整天罵自己兒子。媒體也追問柯，網紅四叉貓爆料，牽線柯媽見顏寬恒的人，是否就是高雄市前市長韓國瑜身旁親信、現任民眾黨媒體總監的黃文財。

據報導，柯文哲雖未正面回應，但指出，最近兩個月回家打開電視時，發現大家都在罵顏寬恒，民進黨以前利用人家時，就時常與對方接觸，網路上蔡英文總統跟顏寬恒父子合體照片隨便查都是，「有利用價值時就說人家是地方賢達，沒利用價值就硬要說人家黑道」，就算顏寬恒那些事情是真的，綠營執政五年半，過去怎麼都不處理？

本報系聯合報報導，柯文哲妻子陳佩琪也在臉書透露，柯文哲出門時心中很有感，柯說「顏寬恒跟他2018選第二任市長時，所受待遇一樣」，陳佩琪回，「誰叫顏出來搶這種人家很想要的位置，下場就是這樣，以後也輪到有柯文哲好受的了！」 柯則嘿嘿嘿苦笑三聲，難得認同到點頭如搗蒜。

中國時報報導，林靜儀回應，台中市第二選區不需要口水，重要的是討論什麼樣的政治對這裡最好、為什麼這裡需要新的政治文化；現在她做的就是承接地方鄉親對於改變的期待，不需淪於和柯市長的政治口水。

不過，針對柯文哲爆林靜儀失言情況沒比他少，有網友整理林的失言語錄，包括擔任蔡英文總統競選總部發言人，接受《德國之聲》專訪時表示，「主張統一是叛國的」，引起社會譁然；還有護航《勞基法》修惡「一例一休」，抗議勞工打爆她辦公室，助理拔掉電話線，她推託是助理「在大便」等最引人關注。

民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀。（記者黃仲裕／攝影）
民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀。（記者黃仲裕／攝影）

柯文哲 民進黨 國民黨

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