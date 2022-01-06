民進黨3巨頭挺林昶佐 張亞中酸：傾黨護1人像幫派

被罷免人林昶佐(左)5日晚出席罷免說明會，會後遭罷昶團體嗆聲，並接受挑戰書。（記者侯永全／攝影）

無黨籍立委林昶佐罷免 案1月9日投票，8日選前之夜，民進黨 「三巨頭」蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌將為林昶佐站台。孫文學校校長張亞中5日痛批，民進黨就是個幫派，保護自己人時傾全黨之力，三巨頭同時現身，顯見林昶佐與民進黨沆瀣一氣。

中國時報報導，張亞中酸民進黨「非常聰明」，如果罷免成功，綠營可順勢在中正、萬華推出自家候選人，如果罷免失敗，林也勢必對其感恩圖報，將來會為綠營更賣命，所以萬華人要知道，民進黨在罷免案中「只會贏不會輸」。

罷昶別苗頭 藍營各說各話

本報系聯合報報導，孫文學校總校長張亞中與議員應曉薇昨在青年公園舉辦「團結下架林昶佐」宣傳活動，批評民進黨將罷免操作成政黨對決、背棄民意。同一時間，無黨籍議員鍾小平也在公園另一側邀來國民黨北市議員宣講，舉辦罷免活動，他稱是分進合擊；應曉薇則批評，很遺憾鍾小平只想到自己。同場地有兩場罷昶造勢的畫面，外界解讀藍軍出現分裂。

此外，台北市選委會昨晚舉辦罷免說明會，罷免方領銜人鄭大平轟，林上任後沒政績，疫情 爆發後中正、萬華有114人確診死亡，當萬華被指是防疫破口時，林昶佐不但沒替萬華辯護，還替民進黨擦脂抹粉，為此就應辭職回家負責。

鄭大平說，林昶佐只會護航民進黨，反對調查三加十一決策、擋下人民活命的疫苗，中正萬華有114人確診死亡，快過年了，林昶佐也沒去慰問；林根本沒關心地方，「他是被政治耽誤的閃靈歌手，我要是他早就辭職回家了」。

林昶佐表示，疫情期間，有人質疑「找不到林昶佐」，但當時萬華許多民眾聯絡不到救護車、病床，只要他接到案件就馬上去處理；他從未反對調查三加十一決策，他在疫情爆發後第一個公開喊團結防疫，有人搞罷免是為回國民黨需要伴手禮，這對台灣發展很不利。