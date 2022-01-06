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前大使吳進木 疑早在尼國置產 2500萬存款僅16萬是台幣

記者張加、周志豪、丘采薇／台北6日電
前駐尼加拉瓜大使吳進木。（本報資料照片）
前駐尼加拉瓜大使吳進木。（本報資料照片）

台尼斷交後，尼加拉瓜政府授予前大使吳進木國籍。根據監察院財產申報資料，吳進木夫婦除擁一筆在桃園房地產，在美國維吉尼亞州也有房產，2016年申報的一筆房產，地點疑似在尼加拉瓜；吳進木存款2500多萬元，只有16萬元是新台幣(約5795美元)，引發質疑。

外交部前部長程建人說，吳進木在斷交後不離開駐在國與取得國籍，「觀感上當然不好」，但外交部也沒把事情講清楚，才會引起爭議；他建議外交部或吳把事情講清楚、責任歸屬就會清楚。

民進黨前立委林濁水昨再喊話外交部「說清楚」；國民黨立委江啟臣則點名外交部長吳釗燮指揮錯誤，「將帥無能，累死三軍」。

不過，外交部昨天表示，目前沒有需要再回應之處。

根據去年12月10日尼加拉瓜政府公報公告授予吳進木尼國國籍，內容並提及吳進木向移民單位提交尼加拉瓜國籍申請程序，但由此文件未能得知提交申請程序的時間。

另據監察院財產申報資料，吳進木夫婦在桃園市、美國維吉尼亞州、中美洲皆有房產，但文件未列完整地址，僅依現有資訊查詢，2016年申報的一筆房產疑似在尼加拉瓜。

外交圈人士說，吳進木在前總統馬英九執政期間就想退休，之所以二度駐尼加拉瓜，是因為尼國總統奧蒂嘉指定要他，台灣為維持邦交而派吳進木。

江啟臣表示，「斷交大使」竟歸為當地國籍，令人難以想像，中華民國顏面徹底掃地；這件事不僅止於譴責，外交部還要把斷交大使為何沒有返國的真相告訴國人。

前總統陳水扁日前接受「震傳媒」專訪時表示，這次台尼斷交原因很簡單，去年11月7日尼國大選剛結束，奧蒂嘉當選，美國就說選舉有問題，台灣又跟美國站在一起，再加上台灣外交部又「假會」發聲明呼應美國，奧蒂嘉絕對不喜歡聽。

吳進木去年9月28日獲准辭職，11月17日離任，台尼12月10日斷交。外交部發言人歐江安前天表示，吳進木退休程序完備且合法，但有關吳進木在斷交後獲尼國國籍，外交部事先未獲告知，並盼吳進木能盡快針對相關質疑對外說明。

尼加拉瓜 維吉尼亞州 退休

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