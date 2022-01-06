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新聞評論／吳進木的叛國質疑 鏡射吳釗燮的失職

聯合報社論
前駐尼加拉瓜大使吳進木卸任後，沒有回到台灣，民進黨質疑吳有叛國之嫌。（取材自僑委會網站）
前駐尼加拉瓜大使吳進木卸任後，沒有回到台灣，民進黨質疑吳有叛國之嫌。（取材自僑委會網站）

外交陣線近日並不太平，存在著難以言說的難堪。其一，立陶宛總統諾賽達公開宣稱，以「台灣」為名設代表處是個錯誤，此事他並未獲充分徵詢；外交部對此低調以對。其二，台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木卸任後未返台，兩國斷交後卻獲頒尼國國籍，遭民進黨指責他「叛國」，要求追回其退休金。外交部對此支吾其詞，以吳進木之妻「不便遠行」為其辯解。

兩個事件都透露了外交部的尷尬。台灣和立陶宛因口罩及疫苗互贈建立友誼，我順勢在該國設立「台灣代表處」，看似外交斬獲。然而，因諾賽達總統事先未獲徵詢，顯示此事該國內部有歧見，更導致北京把對立陶宛關係降級為「代辦」，並採取諸多經貿杯葛手段施壓。台灣網友對此事的評論一針見血：「民進黨又銃康（陷害）朋友了。」

台灣在立陶宛的代表處雖名為「台灣」，但英文名稱是「Taiwanese」而非「Taiwan」，其實不如預期。且由於台灣與立陶宛的經貿往來不多，因此代表處僅由駐拉脫維亞代表黃鈞耀「兼任」，未另派專人。但這個設處之舉，卻引發中共的強烈反應，造成立陶宛的麻煩不斷。最近一批兩萬瓶的立陶宛黑蘭姆酒遭中共卡關，外交部立刻協調台酒公司全數收購，作為補救。但如果這類情事層出不窮呢？

儘管中共的報復態度相當無理，立陶宛也宣稱絕不屈服，但因一個代表處名稱惹出外交糾紛，該國還得求助歐盟協助，恐怕也覺得得不償失。也因此，諾賽達直指設處名稱是個「錯誤」，必須「處理這個後果」，意味立陶宛必須務實解決問題。無論如何，諾賽達並未反對台灣設處，只是覺得名稱不合宜。而對台灣而言，在該國設處究竟是為建立雙邊實質關係，或只是為了一時大內宣之便而利用了該國政治人物對台灣的支持，也是一件值得省思的事：我們是不是在炒外交短線？

相形之下，前駐尼國大使吳進木的「叛國」質疑，即顯得沉重許多。吳進木在去年9月底請辭獲准，接任大使李岳融11月中旬到任，12月10日尼加拉瓜即宣布與台灣斷交。更讓人錯愕的是，斷交次日，尼國政府即公告頒授吳進木夫婦該國國籍，感謝他們對尼國的貢獻；不久，尼國又將我在該國的館舍資產全數移交給中國大陸。這些迂迴轉折，由於時間點極為接近，難免引起外界對吳進木是否忠於職務的質疑。

吳進木卸任不久，尼國便宣布斷交；而他不返台，卻滯留當地成為尼國國民，行徑確實頗不尋常。問題是，他若真如民進黨人士的質疑，有「叛國」或「不忠」之嫌，首先須追討其責任的應該是外交部長吳釗燮才對，但為何外交部卻沉默無言，甚至還幫吳進木編織理由？事實上，說吳進木之妻行動不便而無法返國，確實欠缺說服力；以台灣的醫療照護能力，難道還比不上尼國？

關鍵就在，任何關於吳進木「叛國」的質疑，責任都會折射回到吳釗燮的身上。如果吳進木事先知悉中尼即將建交而請退，他有沒有據實向吳釗燮報告？如果報告過，吳釗燮仍准許他退休，並若無其事地派新大使前往接任，然後假裝對斷交噩耗震怒，這一切豈非都在演戲？如果吳進木未據實報告，而讓台灣驟陷於被斷交之險境，事後又搖身變成尼國國民；吳釗燮即應在撤館時勒令他同機返台，以免此事淪為國際笑柄，但吳釗燮卻未做任何處置，還幫他編造藉口。

可見，吳釗燮的責任絕不亞於吳進木。何況，他任內斷交六國，這筆帳還沒算呢！

立陶宛 中共 民進黨

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