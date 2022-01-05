台駐尼加拉瓜前大使吳進木入尼籍 外交部：事前不知

前駐尼加拉瓜大使吳進木卸任後，沒有回到台灣，民進黨質疑吳有叛國之嫌。（取材自僑委會網站）

尼加拉瓜 與中華民國 斷交後，台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍且未歸國，遭前立委林濁水質疑「叛國」。外交部昨進一步說明，指吳進木退休 程序完備且合法，但有關吳進木斷交後獲尼國國籍，外交部事前並不知情，並盼吳進木能盡快針對質疑對外說明。

吳進木接受尼加拉瓜首都馬納瓜的榮譽市民及市鑰，外交部發言人歐江安表示，吳進木夫婦是離任前受贈，「這部分沒問題」；但歐江安說，斷交後，尼加拉瓜政府公布授予吳進木尼國國籍，「這部分外交部事前未獲吳大使告知，所以外交部事前不知道這件事情」。

歐江安昨在記者會再說明，指吳因個人生涯規畫，前年曾數度請辭，都獲慰留，一直到去年9月28日申請退休獲准；吳是依法退休。至於為何未返台，歐江安說，吳進木表示他夫人健康不適合搭機長途旅行，因此無法在這個時間點返台。

尼加拉瓜與台斷交後，下令沒收中華民國駐尼國前大使館館舍並將移轉予中華人民共和國。（圖：外交部提供）

國民黨國際事務部主任黃介正指出，人是外交部派的，退休也是外交部同意，外交部欠台灣人民可接受的解釋；外交部不要把責任都推給當事人，外交部必須扛責。

吳進木也被質疑違反國家機密保護法，主要是駐外大使為法定涉密人員，應受規範，三年之內獲核准始得出境；但吳離任後未返國，恐產生國家機密保護的漏洞。對此，歐江安表示，吳進木仍為受國家機密保護法規範的涉密人員。