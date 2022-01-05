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立陶宛總統：以「台灣」之名設立代表處是個錯誤

台灣新聞組／台北5日電
立陶宛總統諾賽達4日表示，讓台灣以「台灣」之名設立代表處是個錯誤。（歐新社）
立陶宛總統諾賽達4日表示，讓台灣以「台灣」之名設立代表處是個錯誤。（歐新社）

波羅的海通訊社報導，立陶宛總統諾賽達4日說，政府允許台灣以「台灣」名稱在該國設立「駐立陶宛台灣代表處」是個錯誤，稱此影響了立陶宛和中國大陸的關係。

諾賽達接受立陶宛一間廣播電台訪問時說：「我不是認為台灣開設代表處有錯，但是這個代表處的名稱並未徵詢過我的意見」。

他指出，沒有外交關係的立陶宛和台灣互設代表處，「雙方代表處的名稱是個關鍵，這對我們和中國大陸的關係有非常強烈的影響。」他補充：「我相信這個名稱激出了火花，現在我們得處理這個後果」。

外交部發言人歐江安指出，立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國大陸全面性打壓，影響其民間企業及整體國家發展、人民生計福祉。外交部重申，對立陶宛「台灣堅定力挺的決心不會改變」。

諾賽達有權監督外交政策並代表立國出席歐盟峰會，彭博資訊在報導標題指出，他這番話是就台灣設處引發的風波斥責立陶宛政府。

「駐立陶宛台灣代表處」去年11月中旬於立陶宛成立。台灣代表處設立令中國大陸相當不滿，北京指責立陶宛違反一個中國政策，宣布和立陶宛關係降為「代辦級」，雙方關係緊張。

北京當局也施壓立陶宛企業，大陸海關除了不處理來自立陶宛的產品，其他歐盟國家產品中若有使用立陶宛產的零組件，也遭波及，如汽車零件大廠馬牌集團傳出遭中方警告，不得再使用在立陶宛生產的零組件。

美國力挺立陶宛，法國、德國與英國等歐洲大國外長也表態支持立國，反對北京行徑。不過，歐盟負責環境、海洋和漁業事務的專員辛克維丘斯上月底表示，歐盟暫時只能評估立中之間的緊張，不確定如何幫助立陶宛。

美國國務卿布林肯3日與保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛等九個北約中東歐成員國外長通話，再次關切中國大陸脅迫立陶宛。國務院表示，十國外長強調在北京對立陶宛政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們聲援立陶宛。

立陶宛 北京 歐盟

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