我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

蔡賴蘇將聯手挺昶 張亞中：萬華人教訓他們 替百姓出氣

台灣新聞組／台北5日電
無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日登場，台北市議員應曉薇也發起大型活動，論述為何要下架林昶佐，並邀請孫文學校總校長張亞中現身出席。記者任忠泰／攝影
無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日登場，台北市議員應曉薇也發起大型活動，論述為何要下架林昶佐，並邀請孫文學校總校長張亞中現身出席。記者任忠泰／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日登場，台北市議員應曉薇也發起大型活動，論述為何要下架林昶佐，並邀請孫文學校總校長張亞中現身出席。張亞中表示，蔡英文都親自出來保駕護航，代表「林昶佐根本是民進黨」，至於8日蔡英文、賴清德、蘇貞昌要聯手站台挺林昶佐，張亞中則說，萬華人要替全台灣老百姓出口氣，罷免蓋下同意章，「教訓他們一下」。

本報系聯合報報導，張亞中表示，林昶佐委員他做為一個萬華區的立法委員，他沒有盡到保護萬華人民的權益，還讓萬華人民的形象受到負面的影響，萬華居民會憤怒是正常的。他說，要透過這場罷免讓立委知道，如果平常都在混、都不在乎，你們被罷免、被唾棄也是應該的。張亞中認為，罷免活動辦得越多，台灣的民主政治才會發展得越好。

張亞中呼籲，不要被政黨操弄，並批評民進黨在用政黨跟政黨的對決，蔡英文親自出來保駕護航林昶佐，就表示林昶佐雖然說自己是無黨籍，但根本就是民進黨的羽翼，「根本就是民進黨的」。張亞中說，民進黨有四大優勢，第一是基本盤比國民黨多，第二是有龐大行政資源，第三是媒體都站他們那一邊，第四就是「不要臉」，批評民進黨可以做到「完全不要臉」。

當記者問到8日蔡英文、賴清德、蘇貞昌三個要幫林昶佐站台，張亞中表示，是不是要逼萬華人證明，即使三巨頭聯手，也比不上萬華人的憤怒，萬華人要蓋同意章罷免林昶佐，替全台灣老百姓教訓他們一下。

罷免 華人 民進黨

上一則

F16V對上共軍殲16 兩型機已在台海空域交手

下一則

「鳳飛飛故事館」開館違母遺願 鳳飛飛兒喊告

延伸閱讀

主持廣播周年 陳水扁：最想訪問蔡英文 但知道不可能

主持廣播周年 陳水扁：最想訪問蔡英文 但知道不可能
蔡英文站台 盧秀燕挺在地 中二補選決戰超級星期天

蔡英文站台 盧秀燕挺在地 中二補選決戰超級星期天
9日投票…罷免門檻比預期低 「罷昶」團體信心大增

9日投票…罷免門檻比預期低 「罷昶」團體信心大增
台中補選 藍綠一姐催票 盧秀燕、蔡英文首度站台對決

台中補選 藍綠一姐催票 盧秀燕、蔡英文首度站台對決

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天