桃機4例本土群聚 1例還曾到市場擺攤 境外22例來自美

桃機爆發群聚感染，4日緊急召回數百名清潔人員進行PCR檢測，眾人排隊等候採檢。（記者鄭超文／攝影）

邊境防疫 岌岌可危，台灣昨新增四例本土病例，包含三名桃機清潔人員、一名防疫計程車司機確診，其中一名女清潔人員確定感染Omicron變異株。此外，昨新增30例境外移入病例，其中26人屬於突破性感染，22例來自美國；指揮中心另證實，再添兩名執飛美國線的華航機師確診，屬於突破性感染。

飛美前採檢陰性 2機師染疫

本報系聯合報報導，中央疫情 指揮中心昨定調為群聚事件，指揮官陳時中 宣布，因境外移入暴增和防疫旅館事件等多點爆發，防疫壓力大增，將在桃園機場成立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝統籌。昨另有兩名華航本國籍機師確診，列為境外移入個案。

交通部民航局說，兩名機師在飛美前的採檢皆陰性，研判在美國外站感染的機率大。據悉，兩名華航機師分別執飛洛杉磯及安克拉治，遭匡列的機組員都陰性。

「國際疫情非常嚴重，國人務必提高警覺。」指揮官陳時中說，30例境外移入病例為16男、14女，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日為去年11月20日至今年1月3日。陳時中表示，兩名機師確診前未進入社區。

共乘通勤巴士 疑傳染途徑

昨新增四例本土個案，其中一名桃機外包女性清潔人員，Ct值為11，病毒量較高，確定感染Omicron變異株，且曾於去年12月30、31日連假假期在觀光客多的忠貞市場擺攤，外界擔心引爆社區群聚感染。

陳時中分析桃機群聚事件傳染途徑，三名清潔員分別負責防疫車輛停車場、辦公區二到四樓、提領行李的轉盤區等洗手間清潔，疑似搭乘通勤巴士時感染。

陳時中提出兩大可能，一為入境旅客傳給司機，再透過通勤車傳給其他人，或是行李轉盤間受到染疫旅客汙染，再傳給清潔人員，並傳給使用同間廁所的計程車司機。

為找出可能感染者，指揮中心擴大採檢範圍，共計878名外包商員工、618名防疫計程車司機。