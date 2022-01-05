黑白集／小英忘了點亮慈善 讓老韓來點

韓國瑜（右圖）不僅「點亮」口號近似蔡英文（左圖），復出時機也雷同。（本報資料照片）

韓國瑜 復出日再造熱潮，舊雨雖不棄，但未必添新知。藍營同志看著排場，不免心有忌憚；綠營則見獵心喜，加油聲中滿溢離間的算計。黑韓側翼率先叫陣，指控老韓的「典亮慈善基金會」，抄襲蔡英文 總統攻大位的口號「點亮台灣」，指他有意宣示政黨輪替。

高雄自老韓下台後，在總統與暖男市長夙夜匪懈下，已躍升為全台最具爆發力的房市。眼看高雄就要發大財，老韓的「世上苦人多」，還剩多少號召力？綠營在意老韓行善擴大影響力，豈不證明皇城外多的是掙扎生計的艱苦人？

韓國瑜不僅「點亮」口號近似小英，復出時機也雷同。蔡英文首次挑戰大位落敗後，成立小英基金會，走入社會底層蓄積個人實力，並選在馬英九 油電雙漲、開放美牛等民怨沸騰時復出政壇。如今通膨吃人，菜籃與荷包都裝不滿，老韓能敲門，也拜蔡政府所賜。

蔡英文曾說，「小英」的童話典故是貧苦孩童的象徵；但今天，「小英」已淪為選舉人設。在野的小英，支持打房、痛批馬政府貧富嚴重不均；而蔡英文尋求連任時，地產大亨與財團皆榮登獻金要角。蔡英文不曾重回偏鄉，再陪弱勢家庭吃一頓飯，甚至施政都被譏「嫌貧愛富」。

是小英忘記初心，把「協助弱勢，點亮台灣」承諾扔回選舉工具箱，老韓才有點燈的機會。