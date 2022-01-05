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美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

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新聞評論／前線要第3劑 陳時中關起耳朵清零

聯合報社論
由於桃園機場有3名清潔工跟1名防疫計程車司機確診，桃機緊急要求所有清潔人員進行PCR採檢。（記者鄭超文／攝影）
由於桃園機場有3名清潔工跟1名防疫計程車司機確診，桃機緊急要求所有清潔人員進行PCR採檢。（記者鄭超文／攝影）

衛福部長陳時中剛以防疫英雄之姿在元旦升旗典禮領唱國歌，疫情隨即拉出紅色警報。先是台北市接連有三家防疫旅館傳出群聚感染，加上桃園的一家，已有四家防疫旅館發生群聚，十餘名原本健康的返鄉客因投宿防疫旅館反而染疫。這兩天，桃園機場更傳出三名清潔工及一名防疫計程車司機確診，且Ct值極低，顯示傳播力很強。這是否會成為病毒進入社區的破口，各方正嚴陣以待。

從四家防疫旅館發生群聚，到三名機場清潔工受到感染，都顯示入境第一線的把關出了問題。機場清潔工染疫，問題則更嚴重。防疫旅館的群聚感染，至少有特定足跡範圍可以追蹤，也有固定感染源可循；但機場清潔工的感染，卻不易追蹤溯源。尤其，首位發現染疫的清潔工驗出Ct值才11，傳播力正強；而其足跡廣布，包括在市場擺攤，到接送孩子上下學，都面對不特定的人群。萬一在某處因停留接觸造成擴散，勢必成為社區感染的破口。也因此，桃園立即下令兩所學校停課，顯然已意識到問題之凶險。

在陳時中每天忙著宣布本土「加零」的同時，人們看到的是每天境外移入確診數的激增，曾經一天高達40多例。這些，都是機場及防疫旅館疫情擴散的源頭。但隨著境外移入案例的暴增，我們並未看到指揮中心調整防疫作業的程序和規範，或加速PCR的檢驗作業，明顯輕忽。原因是，目前返鄉旅客住宿防疫旅館的時間已縮短為七天，許多人在未查出確診前即已返家，極易形成破口。

防疫工作需要中央與地方共同推動，因此，防疫旅館的群聚不應被視為地方政府的輕忽。尤其，防疫旅館工作人員和機場清潔工身處抗疫最前線，專家早就建議讓他們接種「第三劑」疫苗，但陳時中卻只顧打理其「清零」的成績，僅關注醫護人員，卻忽略這些底層的高風險工作者。尤其可議的是，最近Omicron變異株瘋狂肆虐，高風險族群應速施打第三劑，但指揮中心卻堅持與第二劑須間隔五個月以上，毫不在乎。如此把建言當成耳邊風，一旦病毒大舉擴散，恐就措手不及了！

防疫 旅館 機場

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