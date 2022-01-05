台本土病例Ct值11 醫界：疫情爆發的即視感

由於桃園機場有3名清潔工跟1名防疫計程車司機確診，桃機緊急要求所有清潔人員進行PCR採檢，共有583名清潔工分別在第一與第二航廈的空曠處排隊採檢。（記者鄭超文／攝影）

三名桃園機場 清潔人員、一名防疫 計程車司機染疫，且本土病例Ct值僅11，台灣疫情 再拉警報，醫界人士直說，「這是疫情爆發的即視感」，建議指揮中心讓防疫旅館人員、醫療人員、機場機組人員等高風險族群盡速接種第三劑，間隔縮短至三個月，不要死守五個月規定。

本報系聯合報報導，指揮官陳時中昨天說，「不是說看到別人三個月，我們就三個月」，是否縮短間隔，應由專家綜合評定。

「全球Omicron疫情嚴峻且傳播力強，加上國人春節返鄉，國內爆發疫情，其實是可預期」。林口長庚醫院副院長邱政洵說，若此波引爆社區疫情，將與去年5、6月社區疫情不同，因目前第一劑疫苗覆蓋率已破八成，第二劑也達六成九，染疫重症患者大幅下降，但染疫患者暴增，仍會造成醫療量能癱瘓。

台大兒童醫院院長黃立民說，若疫調發現確診清潔人員屬於不明感染源個案，這是很大的危機，代表病毒不僅進入國門，更增加社區群聚染疫風險，若病毒進入社區，「想擋也擋不住」，不知多少人會被感染，這波疫情需觀察到過年後，才知是否獲得控制。

台大公衛學院教授陳秀熙說，「新冠病毒自機場現蹤，其實並不意外」。現在全球機場都是疫情高度警戒的場所，應盡速建立監測機制，確保落實快篩檢測，另針對機場旅客經過或觸碰區域，做好環境清潔消毒，以阻斷傳播鏈。

邱政洵、陳秀熙及台大醫院前感染科醫師孔祥琪等人均強烈建議，防疫人員、醫療人員、機場機組人員、防疫旅館人員、75歲以上長者等高風險族群，盡速追打第三劑疫苗，並提高覆蓋率，間隔時間可縮短至三個月。

「現在境外移入確診個案尖峰已到，追打第三劑疫苗動作要快，因打完後還需要一周左右，保護力才會出來。」孔祥琪說，專家會議和指揮中心要趕快採取行動，否則已經慢了。

台北市長柯文哲昨表示，目前入境旅客感染率約0.37%，等於每220個就有一個確診，很難防守。新北市長侯友宜說，先前就擔心春節專案可能造成防疫破口，看到桃園的確診個案及北市防疫旅館的狀況，更要盯緊，疫情並沒有舒緩，全民都要有防疫觀念。