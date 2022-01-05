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柯媽「巧遇」顏寬恒讚實在 林靜儀暗諷大野狼

台灣新聞組／台北5日電
台中第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒（左起）4日「巧遇」台北市長柯文哲母親何瑞英、父親柯承發。（記者黃仲裕／攝影）
台中第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒（左起）4日「巧遇」台北市長柯文哲母親何瑞英、父親柯承發。（記者黃仲裕／攝影）

台中第二選區立委補選倒數，國民黨候選人顏寬恒昨意外與台北市長柯文哲父母同框拜拜、同吃午餐，柯媽何瑞英說，顏寬恒很實在，民進黨候選人林靜儀「赤牙牙」（台語，意指盛氣凌人）；林靜儀昨意有所指說，補選才發現，以為溫良敦厚的人可能扮演小白兔，卻是侵蝕國家資源的大野狼。

本報系聯合報報導，顏寬恒昨天上午在沙鹿玉皇殿「巧遇」柯文哲父母，柯媽進出寺廟時，顏貼心攙扶，互動很親切。柯媽說，顏寬恒不是說話專家，做人很實在，她沒投票權，不能說「甲意」（台語，意指喜歡）誰，可是「我兒子每天都被林靜儀罵」，顏寬恒沒有「赤牙牙」罵人；柯媽還拉著顏說，「像別人來幫忙的都是大官，我們是平民來支持」；顏寬恒也稱，他與柯媽是不期而遇。

因民眾黨籍里長江和樹曾表態挺顏，柯媽動態更受關注，她說，「就是來拜拜，沒有特別意思」。民眾黨台中市黨部表示，黨中央未下達指示，盼地方選舉回歸地方。

對於柯媽巧遇顏寬恒，柯文哲昨受訪時說，「我媽沒事就去拜拜」，媽媽在電話中提到，近期電視每天有顏寬恒新聞，這兩個月都沒在罵柯文哲了；媽媽還問跟顏寬恒競爭的人是誰，他就回說，「是每天在罵我的那個」。至於民眾黨是否挺顏？柯回說，黨沒候選人，原則上就是中立。

不讓「顏柯同台」搶話題，民進黨「湧言會」立委、議員昨送國造軍艦「磐石艦」力挺林靜儀，強調「溫柔堅定，堅若磐石」。林靜儀說，這次攸關中二選區脫胎換骨，呼籲支持者幫她拉票。

對於台中捷運藍線正英路站設站爭議，林靜儀說，每次場站變更，旁邊有多少顏家土地，把公共工程當成炒作土地的工具，「捷運是大家的，不是顏家的」。台中市長盧秀燕昨表示，民進黨台中市議員楊典忠也有爭取設站。

針對國產署勘查顏家違建，林靜儀說，國產署到場會勘，市府竟缺席，「難道門不要打開，案子就可以了事嗎？」顏寬恒說，國有地勘查動用分署長親自會勘，是不是政治操作？國產署中區分署長趙子賢說，沒有政治操作，因社會矚目事件會比較謹慎。

國民黨文傳會副主委林家興昨批評，林靜儀先有中二「穿防彈衣」參選一說，如今又貶低民眾「海線到處檳榔嘴」，在在證明「溫柔攏係假（台語，意指全假的）」、「壞嘴沒藥醫」。

民進黨「湧言會」成員4日送上海軍「磐石艦」彩照，力挺民進黨候選人林靜儀（右三）。...
民進黨「湧言會」成員4日送上海軍「磐石艦」彩照，力挺民進黨候選人林靜儀（右三）。（記者黃仲裕／攝影）

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