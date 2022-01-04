新聞評論／破壞制度更壞廉能 邁式「煉金」倒回扁時代

高雄市長陳其邁向公民營企業索討捐款搞建設，「煉金術」成為熱議焦點。（記者劉學聖／攝影）

高雄市長陳其邁的「煉金術」，最近成為熱議焦點。焦點之一，高雄壽山動物園 要花5億元（台幣，下同）改建，市府僅自備一成經費，其餘則由陳其邁發文給十多家公民營事業，要求他們捐款「請客」。焦點之二，造價4.6億元的高雄小港運動中心即將動工，中央出資2億，中油與台電各出資1.3億元，高雄以「零出資」就能「無中生有」。

用發公文指定金額的方式向公民營企業索討捐款，在外界聽來，是不可思議的事。第一，政府機關進行公共建設，應依法編列預算 籌列經費，逐年循序推動；第二，政府若自覺財庫空虛力有未逮，就應撙節開支，不要妄想一步到位；第三，地方政府可透過調整不動產稅基的方式擴大自籌財源，但高雄市不此之圖，只想抄捷徑搞錢；第四，民間企業若願貢獻一己之力當然很好，但前提是要出於其主動與自願，而非由官府拿著公權力寶劍強索。

以上述的標準看，陳其邁不僅犯了好大喜功、不自量力的毛病，更不思從制度上設法改善自籌款，卻直接踰越官箴去向業者索討。如此作法，依法、依理、論情，都沒有正當性可言。尤其，高雄已累計負債3000多億，為六都之冠，財政之拮据可想而知。但陳其邁心心念念仍只有砸大錢、搞建設討好市民的花招，想方設法搞「無本生意」，卻不思從根本務實地改善高雄財政，這樣的港都將伊於胡底？

陳其邁把國營事業當成「金雞母」，不斷地壓榨。台電已累計負債1.8兆，依《政治獻金法》規定，政治人物不得接受虧損企業捐款。然而，高雄市府硬是向台電強索壽山動物園的8000萬，還要捐小港運動中心的1.3億元。債務累累的地方政府，向負債達天文數字的企業勒索回饋金，不怕相煎太急嗎？就算台電願意付款，最後要國庫補貼，最後帳還不是算在百姓身上。那麼，這個國家「債債相連」，要何時能了？

更惡劣的是，陳其邁不僅向國營企業下手，也向民營企業討錢。他擺了一場餐會，就要十多家建商、百貨等企業各認捐1000到1500萬元不等。儘管他口頭上說「不勉強」，但企業既被市長欽點，誰敢不捐？而就算企業主嘴巴聲稱「樂意」，但這類「法外之財」，恐怕也暗藏著另一層的「私相授受」關係。例如，可以換取來日企業在消防、安檢、或稅務上的方便或放水，乃至新投資案可以睜一隻眼、閉一隻眼的審查通過。如此一來，不僅公權力尊嚴將被這些捐款稀釋掉，政府執政的灰色或黑色地帶也就更無邊無際了。

如果陳其邁可以這樣假藉「市政建設」之名隨便要求企業捐款，試問，另五都及其他縣市能不能跟進？相信蔡政府不敢答覆說「可以」。因為如果可以的話，所有縣市長都群起仿效，那麼國家「依法行政」的體制豈不一夕崩潰？各公民營企業面對排山倒海的「逼捐潮」，誰還能正常營運？

陳其邁能堂皇地以「回饋地方」之名逼企業捐款，這種手法，令人想起其父陳哲男在陳水扁 時代的呼風喚雨。陳哲男擔任總統府副秘書長時，最大的手腕就是把政商關係拉得很近：一方面利用職務收取賄款，中飽私囊；二方面犧牲體制的程序正義，扮演司法黃牛；三方面仲介企業與陳水扁總統的不正常捐輸，搞到陳水扁最後以貪腐、洗錢受到法辦。陳其邁看到自己父親的下場，難道沒有絲毫警惕？

陳其邁這樣搞錢，即使為了建設地方，也毫無正當性可言。他破壞的不止是制度，還有廉能之心。