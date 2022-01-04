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忌憚韓流？朱：綠才盼藍對立 趙：沒號召力就努力

台灣新聞組／台北4日電
國民黨主席朱立倫說，藍營在高雄一定會推出最強候選人，市長選戰布局會在農曆年後逐步展開。(記者王慧瑛／攝影)
國民黨主席朱立倫說，藍營在高雄一定會推出最強候選人，市長選戰布局會在農曆年後逐步展開。(記者王慧瑛／攝影)

高雄前市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」並舉行見面會擠進近萬韓粉，宛如「韓流」再起，被視為復出參政的起手式。對於綠營認為國民黨主席朱立倫及各地方諸侯勢必深感壓力，朱立倫昨說，希望每一位同志都好，每一位同志都更強、更受歡迎，只有民進黨希望國民黨弱，希望國民黨內對立。

朱立倫表示，韓國瑜有送新書給他，接下來有很多公益計畫，他會盡力幫忙。新北市長侯友宜也表示，只要想為國家人民做事，都是好事。

中廣董事長趙少康昨受訪也被問到，韓國瑜的號召力讓有些藍營大頭有點忌憚，趙回應，這有什麼好忌憚的，大家各憑本事，既然韓國瑜有這種號召力，「你沒有號召力，想辦法努力啊！想辦法增加自己的號召力」。

中廣董事長趙少康表示，韓國瑜的號召力依然很強，這是好事。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康表示，韓國瑜的號召力依然很強，這是好事。(本報資料照片)

媒體詢問趙少康，現在藍營似乎只剩下韓國瑜有號召力？趙少康表示，韓國瑜的號召力滿強的，雖然這一年多比較少出來，但一出來還是看起來滿坑滿谷，這是好現象，至少藍營還有人有這個號召力，他覺得很好。

台北市長柯文哲表示，韓國瑜做什麼事，他都尊重，甚至祝福，海闊天空，想做什麼就做什麼；至於選舉，當然要爭取每一個人合作，爭取每一張選票，「這都有標準答案」。

被問到韓國瑜接任「台北市典亮慈善基金會」董事長，柯文哲說，「那是人家的權利」，也許韓想做什麼，但都不需要叫一個人去評論一個人做什麼事，「很無聊」。

外界關心韓國瑜復出將衝擊國民黨2022、2024的選情。侯友宜表示，盼大家都能扮演好自己的角色，為國家人民奉獻，好好做事。他也祝福韓國瑜新書大暢銷。

退出國民黨的退役少將于北辰昨天接受廣播專訪，被問及韓國瑜對國民黨是威脅或一臂之力？于表示，端視朱立倫的智慧，是否兼善並容？如果能成，一加一大於二；反之，如果器量不足、存有私心，「一減一就變成零」。

朱立倫昨到高雄出席前立委羅傳進告別式，也安排走訪宮廟與基層里長互動。高雄市前金區里長聯誼會主席黃崑光高分貝吶喊「國民黨硬起來、主席硬起來」，朱妙回「一定很硬」，市長選戰布局會在農曆年後展開，一定派出最強棒。

高雄市前市長韓國瑜2日在北市大安森林公園舉辦「當韓先生來敲門」新書見面會，現場超...
高雄市前市長韓國瑜2日在北市大安森林公園舉辦「當韓先生來敲門」新書見面會，現場超過萬名支持者擠爆會場。(本報資料照片)

韓國瑜 國民黨 趙少康

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