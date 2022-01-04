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中二補選倒數 顏寬恒家族招待所被認竊占將開拆

台灣新聞組／台北4日電
中二選區立委補選候選人顏寬恒3日在龍井區掃街時，揮手向民眾致意。(記者黃寅／攝影)
中二選區立委補選候選人顏寬恒3日在龍井區掃街時，揮手向民眾致意。(記者黃寅／攝影)

台中市立委第二選區補選進入巷戰階段，藍綠候選人昨進行街頭戰。顏寬恒有立委江啟臣、高金素梅和台南市議員謝龍介幫忙掃街；林靜儀除了跑到對手顏寬恒沙鹿競選總部對面路口拜票，她的競選總部主委、交通部前部長林佳龍更是清晨7時就站在烏日街頭拜票，戰況激烈。

另一方面，國有財產署昨天會勘顏寬恒家族的招待所，認定竊占國有地134平方公尺約40坪；國產署中區分署長趙子賢表示，依照航照圖，建物是2015年興建，依規定不能現況標租，國產署會註銷標租案、再走法律途徑要求拆屋還地，針對竊占國土刑事部分移請地檢署偵辦。

根據會勘，竊占土地上有棚架、磚造平房、假山等庭院造景，平房應拆除四分之三左右；顏家昨由顏寬恒弟弟顏仁賢簽署會勘紀錄，表示將於兩周後開拆。

對於國產署昨天會勘、送辦，顏寬恒競選總部不回應。林靜儀則質疑，為何以前不願好好處理、公開說明，一定要國產署會勘給全台灣的人看？

顏寬恒昨天一早從龍井展開掃街，江啟臣、謝龍介分別從霧峰、沙鹿出發，高金素梅則是下午在龍井一帶走進巷弄向鄉親請託。

林靜儀選在顏寛恒競選總部正對面拜票，她說到處都是顏家看板和宣傳車，躲不開乾脆在這路口陪伴大家。

林佳龍前天質疑台中捷運藍線新增「正英站」是受顏家影響，林靜儀昨緊咬話題，指如果連設站過程都會考慮私人家族，甚至是和周邊相關土地利益有關，市政府對得起台中市民嗎？專家如何評估？

顏寬恒說，正英站是在地藍綠所有議員、里長開過多次公聽會努力爭取來的；林佳龍任內沒做好，台中市長盧秀燕完成並妥善規畫；林佳龍應該要檢討自己才對。顏也批評，蔡英文總統前天和行政院、部會高官都搭專機幫林靜儀助選，花了多少人民公帑？誰付錢？

台中市交通局長葉昭甫說，正英站不只是副議長顏莉敏，包含無黨籍市議員陳廷秀、民進黨籍市議員楊典忠都建議設站，加上正英路旁有停車場用地和腹地可供停車轉乘捷運，是依專業評估。

中二選區立委補選候選人林靜儀（中）3日在沙鹿區屏西路與向上路口拜票，該路口就在對...
中二選區立委補選候選人林靜儀（中）3日在沙鹿區屏西路與向上路口拜票，該路口就在對手顏寬恒競選總部對面。（記者游振昇／攝影）

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