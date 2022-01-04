中二補選成敗 牽動林佳龍、盧秀燕、蔡其昌下一步

台中市第二選區立委補選牽動藍綠政治人物的下一步，其中也牽涉交通部前部長林佳龍（前排左一）復出政壇力道。（記者黃仲裕／攝影）

台中立委補選，檯面上選一席區域立委，卻牽動藍綠政治人物的下一步。政壇觀察，綠營正國會、新系在地方較勁，補選結果和立法院副院長蔡其昌是否選市長有連動性，更牽涉交通部前部長林佳龍復出政壇力道。對高人氣的市長盧秀燕而言，綠營卯足勁「拉黑」顏寬恒，也檢驗執政成果，如何輔選更要拿捏分寸。

林靜儀是蔡英文 總統愛將，綠營無論大小咖都投入輔選，每天都有政治明星助陣；補選結果攸關總統面子，綠營若輸，不利於年底市長與議員選舉氣勢。

選情緊繃，從林靜儀競選總部主委林佳龍站上街頭可見端倪。林佳龍卸任交通部長後，操盤輔選算是復出政壇第一步，拚勁十足「好想贏」，正國會所屬的立委、議員全力投入。如果林靜儀勝出，林佳龍立下戰功，一舉扳倒顏家地方派系，在黨內「喊聲」更有聲量；近日蔡英文任命他為無任所大使，更激勵他涉入其中。

出身新潮流系統的蔡其昌，一直是熱門的民進黨 台中市長人選。作為台中海線立委，輔選也必須賣力；勝了這一場，有助拉抬問鼎百里侯氣勢，也可一掃選情低迷陰霾。

尋求連任的盧秀燕，力挺顏寬恒無庸置疑，不過，與顏同台絕口不喊「凍蒜」（當選），進退間步步為營，為的是保持爭取中間選民空間。民進黨拋出違建、捷運設站等議題，除了打顏，更「劍指」盧秀燕，如果林靜儀勝出，這些議題也勢必延長到市長選戰。

民進黨由總統領軍的中央大軍拉到中二選區，有必勝的企圖心，但對在地顏家而言，反而不希望國民黨 過度介入補選，以免激化「抗中保台」政黨對決激情，連昔日顏清標「挺到不能再挺」的韓國瑜強勢復出，顏寬恒也沒請韓站台，可見一斑。