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專家之眼／中二補選混戰 彰顯另類藍綠共識

楊穎超／銘傳大學副教授
台中市第二選區立委補選進入白熱化，民進黨參選人林靜儀（右）與國民黨參選人顏寬恒（左）日前在沙鹿區興安社區防疫宣導活動中相遇握手致意。（記者黃仲裕／攝影）
台中市第二選區立委補選進入白熱化，民進黨參選人林靜儀（右）與國民黨參選人顏寬恒（左）日前在沙鹿區興安社區防疫宣導活動中相遇握手致意。（記者黃仲裕／攝影）

台中立委第二選區補選進入最後階段，雙方都到了王牌盡出的地步。但在台灣面臨少子化、房市泡沫、物價上漲、RCEP生效…等各項急迫問題下，政客無能解決，卻把一場補選當頭等大事來辦，在華麗陣容與熱烈攻防大戲下，只見藍綠政客為黨派利益四處穿梭、人民眼花撩亂卻倒盡胃口的空虛。此次選舉暫時麻痺人民，又讓政客有事可忙，這恐怕是兩黨當初提名時，無心插柳的最大共識。

此次補選起因在於前任立委無法善盡國會議員職責而遭罷免。政黨應傾聽民意，挑選適任人選，並告訴選民為何他們值得推薦。但看雙方選戰策略，慘不忍睹。

綠營戰法非常傳統，就是負面競選。他們主攻顏寬恒個人才德，乃至於顏家魚肉鄉民形象，沒在想自家操盤手過去曾掌台中市政，中央又完全執政六年，顏家如果真有問題，國法伺候即可，但按綠營描述，顏家一直大尾到現在，是故意縱容還是等待時機？如此捕風捉影的選戰作法，不是治國正道。

而這樣批判顏家，他們所提的候選人也不是純潔無瑕的白紙。除了口不擇言外，她該開會卻常缺席、過去在立院到底做了什麼也讓人不知所以。未來如果再進國會，她能代表誰、扮演什麼角色令人存疑。

但藍軍也沒高明到哪去。在國民黨被打壓，缺人缺錢情況下，提名在地派系代表雖然相對合理，但綠營會選舉大家都知道，完全執政之後國家機器在手更是如虎添翼。當初顏家要跳下來選曾躊躇再三，顯然明白對手厲害，既然如此，為何不能在補選階段先找形象牌一新選民耳目，或者不留下那麼多把柄讓人追打，到現在違建還是要拆。人家講千金難買早知道，藍營明明知道卻心存僥倖，實在不夠聰明。

整個選舉到現在讓人看不到願景與希望，就是烏賊戰，讓選民倒盡胃口，不論是要投給誰，都無法讓人看到更好的未來，既然如此，為什麼要出來投票？投票率低可以預期。就是好奇據說投票率低有利顏家組織票，但綠營一邊動用檢調，另方面又用負面選舉壓低投票率，不知最後會便宜誰。

而此次補選或許有一點積極面值得肯定。自民進黨籍總統府前祕書長蘇嘉全2012年參選副總統時，位在屏東的違建農舍引發爭議，後來捐作公益用途，到2019年國民黨籍總統參選人韓國瑜太太名下一塊位在雲林的農地，也因涉嫌超建違建，最後自行拆除。

此次違建爭議再起，除了顏家要處理外，當地還有其他政客服務處，包含：蔡其昌、林靜儀、陳柏惟、李天生、王立任、張家銨等人亦被點名。我們除了可以持續關心這些政治人物能否以身作則外，以後政治人物要選舉，總會開始先把自己的違法事蹟清一下吧？

說藍綠合謀麻痺人民當然有些誇張，但在台灣面臨系列問題，政府拿不出解方的前提下，兩黨明明至少可把此次補選作為偶一為之的政治新標竿，讓人民還願意相信政治有變好的可能，現在卻操作成這樣，讓人感嘆不已。只是未來能解決問題的寶貴時間，又少了一點。

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