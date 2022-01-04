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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

綠搶推修憲、地制法 在野批急就章「開大家玩笑嗎？」

記者李承穎／台北4日電
民進黨立院黨團總召柯建銘3日遞案，要求立院召開臨時會。（記者黃義書／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘3日遞案，要求立院召開臨時會。（記者黃義書／攝影）

民進黨立法院黨團昨天提案召開臨時會，將處理「一修憲、兩預算和十法案」，包括修憲和地制法修法等。民進黨團總召柯建銘指出，這些議案都是重中之重和具急迫性，盼5日上午召開談話會、下午開始臨時會，依序處理完畢，讓朝野合作立下非常好的典範。

民進黨團預估，臨時會時程從1月5日到28日，將由內政委員會處理地制法第4條修正草案，修憲委員會則處理75個版本的修憲提案，並召開公聽會。立法院長游錫堃今天將召集朝野協商相關議程事宜。

國民黨團反對民進黨只為通過18歲公民權就倉促急就章修憲；時力黨團總召邱顯智也質疑，地制法只修1個字宛如兒戲，行政院也未提出版本，「這是開大家玩笑嗎？一定強烈反對。」

國民黨團書記長陳玉珍說，國民黨同意開臨時會，處理今年度中央政府總預算案，以及2373億元台幣（約85億美元）的「海空戰力提升計畫採購特別預算」案，但絕對反對民進黨包裹其他案；修憲是重大工程，民進黨不能只想過18歲公民權，就不討論其他提案。對於「地制法」修法，陳玉珍說，已草擬完國民黨團版，希望在下個會期討論，並要求行政院一併提出院版。

邱顯智也說，修法應側重對台灣未來影響，而非選舉如何規畫；無法升格的縣市，恐因此擴大城鄉差距、貧富差距，更加邊緣化，應謹慎思考問題，而非倉促、因人設事地推動修法。

柯建銘說，臨時會不處理修憲不行，無論國民黨贊成修憲與否，都不能用程序來擋修憲，國民黨立委陳玉珍反對在臨時會修憲非常不負責；臨時會若不處理修憲，包含18歲公民權等修憲題目，都無法在2月底前出委員會，「國民黨不要讓台灣人民看破手腳」。

至於十大重要法案，柯建銘強調，「地制法要放進來」，現在新竹市長林智堅已確定不選，「國民黨主席朱立倫也贊成竹竹（苗）併，能快，為何要等5年？」希望朝野攜手合作來推地制法，「不管任何情況，林智堅都不可能參選，不要有『恐林症』。」

柯建銘說，其他重要法案還有私校退場條例、產業創新條例等修法，性別平等教育法關於狼師問題、陸海空軍士官條例攸關參謀總長任期，衝突不高但有急迫性；還有精神衛生法相關有5個配套法案，希望不要讓不幸事情再發生。

國民黨 民進黨 預算

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