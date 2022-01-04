冷眼集／修憲國家大事 綠黨團想橫柴入灶？

時力立委邱顯智反對「地制法」倉促修法。（記者侯永全／攝影）

民進黨 立院黨團先前將總預算 案逕付二讀，創下惡例，輿論抨擊，才勉強退回委員會續審；隔沒幾天，又讓「地方制度法」修正草案逕付二讀，經國民黨 團抗議後才擋下。如今召開臨時會，短短不到一個月，既要修憲，又要將地制法強渡關山，柯總召真以為「立法院是民進黨開的」？

竹竹併非不可討論，但壞在「呷緊弄破碗」，吃相難看。新竹市長林智堅棄選「大新竹市」，已算暫時為民進黨止血；但民進黨團不顧民意風向，執意在臨時會繼續力推修法，除了名不正、言不順，柯建銘說要「讓群魔亂舞現形」，恐怕只讓暴衝立法的「佛地魔」原形畢露。

事實上，不僅在野黨都對「一字之修」的地制法存有疑慮，民進黨內也出現行政院應提院版聲浪；但以行政院態度看來，似乎沒有自提版本的打算。

民進黨團口口聲聲說是為新竹著想，但隻字未提若是「竹竹苗」合併升格，根本不用修地制法；在完全不討論「財政收支劃分法」、「行政區劃法」之下，堅持要先修地制法，真的是為地方發展著想嗎？執意要在農曆年前完成，究竟在急什麼？

除了地制法的修法爭議，修憲更是國家大政的重中之重。極其荒謬的是，這部影響國家至鉅的根本大法，竟然不是在平常會期充分討論，而是召開臨時會趕著通過。攤開國內外的憲政紀錄，恐怕也不容易找到如此怪奇的修憲程序。

台灣的立法院運作，已讓原應處理急務的臨時會「常會化」，早令人詬病。但不論修憲或重大法案審議，都有高度嚴肅性，絕不可倉促。民進黨團挾國會多數，予取予求，但總預算案逕付二讀剛被輿論搧了耳光，臨時會還要專斷跋扈、橫柴入灶嗎？