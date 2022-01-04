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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

台中參拜巧遇 挺不挺顏寛恒？ 柯媽說了這些觀察

記者游振昇／台中4日電
台北市長柯文哲的父母4日到台中沙鹿玉皇殿參拜，和顏寛恒（左）相遇。（記者游振昇／攝影）
台北市長柯文哲的父母4日到台中沙鹿玉皇殿參拜，和顏寛恒（左）相遇。（記者游振昇／攝影）

台北市長柯文哲的父母今天到台中市沙鹿玉皇殿參拜，和中二選區立委補選候選人顏寛恒「不期而遇」，柯媽說，她不認識顏寛恒，先問顏寛恒名字閩南語如何唸，她聽完後馬上說「哦，寛宏大量」，柯媽說，顏寛恒不是說話專家，但做人很實在。

柯媽說顏寛恒很實在，不會作秀，不是說話專家，看就知道，說話專家很會罵人，她兒子柯文哲整天被林靜儀罵，罵得臉紅脖子粗，很擔心對方罵到青筋腫起不知要不要緊，媒體問柯媽，是否要為顏寛恒加油，她反問「你們教我，要如何鼓勵他？」柯媽說，像顏寛恒這樣實在，不說謊就好，要謙虛，不要一直想和別人吵架就好，最重要是服務照顧地方，他父親顏清標也有為地方做事。

顏清標曾是流氓？柯媽說，流氓大家都會怕，她聽大甲人說，顏家選舉，大家都會主動帶菜食物去，表示顏家人很實在，否則怎麼會送食物去贊助，「怎麼不送來給我？」

顏寛恒說和柯媽不期而遇，很高興在沙鹿巧遇柯媽，柯媽也說，她從沒見過顏寛恒，這裡在佛祖在，不能亂說話，顏寛恒當場邀請柯媽到沙鹿逛，他請吃在地美食，柯媽馬上說：「要我請啦，你請客怪怪的」，顏寛恒說地方小吃就要在地人帶。

柯媽不斷強調，今天是朋友帶她來參拜，沒有刻意要和誰見面，政治人物實在就好，腳踏實地，實在最重要，顏寛恒說明自己是在地沙鹿人，柯媽表示，故鄉的人要互相照顧，媒體問二人，巧遇是不是要一起參拜，顏寛恒立即回說：「要哦，一定要哦」，隨即在廟方人員安排下，柯文哲父母和顏寛恒一起參拜神明，並在廟前廣場接受訪問，顏寛恒細心扶著柯媽步出廟門。

柯文哲 美食

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