上萬韓粉擠爆新書見面會 韓國瑜：台灣的希望在草根

高雄市前市長韓國瑜2日辦新書見面會，現場逾萬名支持者擠爆會場，韓國瑜在台上與支持者握手致意。 （記者許正宏／攝影）

高雄市前市長韓國瑜 昨舉辦新書見面會，吸引逾萬名支持者擠爆台北大安公園露天音樂台。韓國瑜說，台灣的希望不在政治人物職務的高低，在於善良的人民、草根的力量與基層的熱情，「支持國瑜就是支持這股良善的力量，愛國家、愛這塊土地、愛所有同胞」。

韓國瑜發表新書「韓先生來敲門」，昨天舉行「善良微光見面會」。不少支持者前一天就從南部北上，漏夜排隊「等一個人」，爭取700名入場名額。昨天中午12時，現場已經擠滿2000名支持者；下午2時，主持人宣布現場超過1萬人，步道 上也站滿民眾。

韓國瑜身穿白襯衫，左手臂上還有國旗圖樣。他上台後先率大家合唱「當我們同在一起」，致詞後又領唱「想你」、「堅持」、「朋友」，許多支持者當場感動落淚。

韓國瑜說，疫情 爆發後，在幕僚建議下採訪感人故事，所以有了這本新書；台灣最美麗的風景是人，不管在台灣或海外，許多支持者充滿著感傷、憂慮和憤怒，眼眶泛紅對他表達擔憂，對著他說「台灣怎麼辦？」他也感嘆，距離2020過了兩年，國內現況還是令人憂心。

韓國瑜94歲的母親也到場支持。韓說，母親一輩子教導他，對人要心存厚道，永遠要記得幫助別人，這個善良的信念絕對不能變成自掃門前雪，把自己孤立起來，要維持善良的力量，讓愛傳遞出去，形成善的循環。