黑白集／府賞柯文哲吹冷風 也吹走北市民心

台北市長柯文哲受邀出席2022年總統府元旦升旗典禮，在冷風中獨自站40分鐘。（記者潘俊宏／攝影）

元旦升旗，柯文哲 清晨準點抵達總統府，卻沒被邀入內，直接請他在廣場吹北風40分鐘。總統府說，當時府內人數已達80人的上限，所以沒請他進去，「請見諒」。

總統府的理由，未免掰得太瞎。第一，總統府若要管制人數，何不提前通知？第二，說醫事團體主辦，因此沒經驗；但首都是協辦單位，主辦者會不知道？第三，陳時中已取消集會活動人數限制，為何總統府卻設定80人上限，又偏偏不放柯文哲進去？

柯文哲5時多就出門，準時抵達現場，卻吃了一頓閉門羹，也引起一堆猜測。有人認為是民進黨 小心眼，故意給他穿小鞋，擋他的「總統之路」。也有人認為，是醫事團體耍詐，回敬他防疫 期間對指揮中心的批評和指教。說來說去，反正沒人相信「防疫需要」的鬼話；否則，為何只有他一人站在那裡吹冷風。

柯文哲今年底就要卸任，這是他最後一次以首都市長身分參加元旦升旗，卻吃了總統府一個閉門羹。不僅如此，綠營網軍還酸他「一人閱兵」的場面，說「剛好柯P提前預習閱兵」。如此澆薄不敦厚的作風，也難怪民進黨在台北市不得民心。

從當初柯綠交好，到後來綠白分手，一場政治大夢消散在風中。這次，柯文哲在冷風中獨自領略冷落的滋味；剛剛退黨挺綠的于北辰，不知作何感想？