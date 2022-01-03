我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

黑白集／府賞柯文哲吹冷風 也吹走北市民心

黑白集
台北市長柯文哲受邀出席2022年總統府元旦升旗典禮，在冷風中獨自站40分鐘。（記者潘俊宏／攝影）
台北市長柯文哲受邀出席2022年總統府元旦升旗典禮，在冷風中獨自站40分鐘。（記者潘俊宏／攝影）

元旦升旗，柯文哲清晨準點抵達總統府，卻沒被邀入內，直接請他在廣場吹北風40分鐘。總統府說，當時府內人數已達80人的上限，所以沒請他進去，「請見諒」。

總統府的理由，未免掰得太瞎。第一，總統府若要管制人數，何不提前通知？第二，說醫事團體主辦，因此沒經驗；但首都是協辦單位，主辦者會不知道？第三，陳時中已取消集會活動人數限制，為何總統府卻設定80人上限，又偏偏不放柯文哲進去？

柯文哲5時多就出門，準時抵達現場，卻吃了一頓閉門羹，也引起一堆猜測。有人認為是民進黨小心眼，故意給他穿小鞋，擋他的「總統之路」。也有人認為，是醫事團體耍詐，回敬他防疫期間對指揮中心的批評和指教。說來說去，反正沒人相信「防疫需要」的鬼話；否則，為何只有他一人站在那裡吹冷風。

柯文哲今年底就要卸任，這是他最後一次以首都市長身分參加元旦升旗，卻吃了總統府一個閉門羹。不僅如此，綠營網軍還酸他「一人閱兵」的場面，說「剛好柯P提前預習閱兵」。如此澆薄不敦厚的作風，也難怪民進黨在台北市不得民心。

從當初柯綠交好，到後來綠白分手，一場政治大夢消散在風中。這次，柯文哲在冷風中獨自領略冷落的滋味；剛剛退黨挺綠的于北辰，不知作何感想？

柯文哲 防疫 民進黨

上一則

台灣本土疫情趨緩「後遺症」…陳時中叫不動部會

下一則

台北市6家防疫旅館淪陷 疑群聚擴大

延伸閱讀

台總統府秀元旦升旗畫面 澄清柯文哲未獨站

台總統府秀元旦升旗畫面 澄清柯文哲未獨站
柯文哲寒風獨站40分鐘尷尬「閱兵」 府方：防疫考量請見諒

柯文哲寒風獨站40分鐘尷尬「閱兵」 府方：防疫考量請見諒
柯文哲戶外呆站看操演 王鴻薇轟：鄭文燦會此待遇？

柯文哲戶外呆站看操演 王鴻薇轟：鄭文燦會此待遇？
元旦升旗被晾府外吹冷風40分鐘 柯文哲尷尬「閱兵」

元旦升旗被晾府外吹冷風40分鐘 柯文哲尷尬「閱兵」

熱門新聞

台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
長榮海運犒賞員工，豪氣發放「40個月」年終獎金。（圖：台灣港務公司提供）

長榮海運年終獎金40個月 員工樂翻：從沒看過這麼多錢

2021-12-29 20:14

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部