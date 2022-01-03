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主持廣播周年 陳水扁：最想訪問蔡英文 但知道不可能

台灣新聞組／台北3日電
桃園市長鄭文燦（中）2日參加前總統陳水扁節目餐會，與陳水扁（右）父子寒暄。（記者王慧瑛／攝影）
桃園市長鄭文燦（中）2日參加前總統陳水扁節目餐會，與陳水扁（右）父子寒暄。（記者王慧瑛／攝影）

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」滿周年，訪問台灣政界、醫界等各領域重量級來賓，受訪者昨天齊聚，包含高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、行政院前院長張俊雄等人都是座上賓，阿扁透露，他有想邀台北市長柯文哲，柯是「故事精采但綠營不愛」，但他心中頭號想訪的對象是蔡英文總統，語畢便自我解嘲說「我知道那是不可能的事」。

本報系聯合報報導，陳水扁說，他是廣播界菜鳥，過去一年來戰戰兢兢主持，還好節目沒開天窗，也多虧來賓情義相挺。

阿扁透露，他有想採訪台北市長柯文哲，柯的故事很精采但綠營不愛，也有想副總統賴清德及蔡英文總統，但他們有一些顧慮及困擾，「我知道不可能，才會肖想（台語，意指妄想）有這天」。

對阿扁想邀約上節目，柯文哲回應「可以啦」，「沒什麼問題」。

陳水扁保外就醫後，台中監獄設下「四不原則」紅線，不能參與選舉、不能參與政治、不接受媒體採訪、不可參與與疾病無關的活動，扁昨在餐會致詞時特別說，「自己沒上台、而是上階，上階是致詞、不是演講，這樣大家知道吧。」

陳水扁的「有夢上水」節目每周日上午10時登場，他說，節目來賓的安排計畫已超前部署到今年年中，每一集都保證精采，也具有啟發性。

陳水扁 柯文哲 蔡英文

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