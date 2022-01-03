9日投票…罷免門檻比預期低 「罷昶」團體信心大增

立委林昶佐（中）3日偕妻子葉湘怡前往東門市場，拜託中正萬華的市民投下不同意罷免票。（記者黃義書／攝影）

無黨籍立委林昶佐罷免 案9日投票 ，昨日是投票前最後一個星期天，罷昶團體一早到國興市場掃街宣傳，認為林昶佐近期不斷利用府院黨資源，是非常不對稱的戰爭，形同「小蝦米對抗大鯨魚」。林昨天再度與妻子葉湘怡到東門市場掃街，宣導反罷免，同行議員劉耀仁預告選前之夜蔡英文總統會為林站台。

北市選委會公告投票人數，確認罷免門檻為5萬8756票，比原本預估的6.1萬票低，罷昶團體信心大增。但有泛藍里長替林拉抬，曾公開嗆林昶佐的環南市場自治會長林勝東也說不去投票，外界認為恐影響罷昶氣勢。

罷昶總部領銜人周世雄表示，「不要被林昶佐鋪天蓋地的宣傳震懾到」，人民罷免的動力很強，罷免門檻比預期降約2000票，對罷免案非常有信心。罷昶總部總指揮姚冠均表示，罷免門檻降低，對林昶佐而言需要動員催出更多不同意票，才能免於被罷免。

「清林散昶」發言人高毓安表示，罷免不是藍綠對決，每個人的政治選擇、立場和罷免理由不衝突。

外傳罷昶內部分裂，姚冠均表示，罷昶相關自治會、聯誼會已累積23個，沒有分裂問題，反而代表很多人對林昶佐「不爽、有意見」。

林昶佐表示，距投票不到一周，會努力到最後一秒。葉湘怡說，一年多前拚連任才掃街一次，短時間又要投票，對民眾來說也很累，盼惡質的罷免到林昶佐為止。

民進黨 「正國會」立委陳亭妃率領的「台灣正青」鐵馬隊昨抵台北，林昶佐、基隆市長林右昌迎接，呼籲民眾出門投票反罷免。林飛帆說，民進黨從中央黨部到基層里長，都希望林昶佐這樣好的立委能夠留在國會。