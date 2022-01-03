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蔡英文站台 盧秀燕挺在地 中二補選決戰超級星期天

台灣新聞組／台中3日電
蔡英文總統（左二）2日為台中市立委第二選區補選候選人林靜儀（右二）站台，競選總部總幹事陳柏惟（左）、台中市前市長林佳龍（右）一同造勢。（記者曾原信／攝影）
蔡英文總統（左二）2日為台中市立委第二選區補選候選人林靜儀（右二）站台，競選總部總幹事陳柏惟（左）、台中市前市長林佳龍（右）一同造勢。（記者曾原信／攝影）

台中中二選區立委補選9日投票，藍綠候選人昨日都把握選前「超級星期天」全力衝刺。民進黨候選人林靜儀在沙鹿場造勢，蔡英文總統站台。國民黨候選人顏寬恒則在龍井區舉辦親子活動，台中市長盧秀燕、立委江啟臣、楊瓊瓔到場力挺。

顏寬恒批評民進黨不培養在地的人，總是空降，從以前的謝欣霓、陳柏惟到林靜儀，這兩個月只有攻擊、抹黑、造謠，對選區內的建設、選民的期待，有任何發言、政見、解方和做什麼改變嗎？「選輸了就離開、選上了也看不到人」，民眾要的是真正認真服務，能建設在地、提出願景的人。他說自己雖落選，這兩年仍與民同在。

台中市立委第二選區補選候選人顏寬恒（左四）3日在龍井區天波府舉辦親子活動，台中市...
台中市立委第二選區補選候選人顏寬恒（左四）3日在龍井區天波府舉辦親子活動，台中市長盧秀燕（左三）、立委江啟臣（左二）、楊瓊瓔（左）站台力挺。（記者黃寅／攝影）

顏也批評蔡總統搭專機替林靜儀助選，難道總統只是林的總統，不是台灣人民的總統？盧秀燕幕僚表示，林靜儀挾府院黨高層、綠營派系要角連日造勢助選，大咖集結，但都是「外地來的」，面對鄉親在意的交通建設，反燒煤發電製造空汙，地方長輩的長照議題，選後這些人還有誰會放在心上？盧的幕僚表示，盧認同顏所說「對在地非常了解，鄉親也是他的家人，挺身而出服務」。

昨天上午林靜儀由民進黨立委王定宇、蘇治芬和競選總幹事陳柏惟等人陪同，在沙鹿區以車隊掃街拜票；下午邀蔡總統、農委會主委陳吉仲、立法院副院長蔡其昌、競選總部主委林佳龍、屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦等人到場助講。

蔡英文說，林靜儀走入政治，「就是我的關係啦」，2014年她擔任民進黨主席，聽到「林醫師」的名聲，邀請到民進黨當婦女部主任，開會時觀察，林有時很敢，也可說「凶」，不同意就爭到底；外面有人攻擊林不溫柔，但林對沒有權利、受痛苦的人一定很溫柔，對特權者一定是最勇敢的人，「溫柔堅定的人」。

民進黨 蔡英文 陳柏惟

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