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韓國瑜復出？綠：國民黨「中間路線」會更式微

記者李承穎、丘采薇／台北報導
高雄市前市長韓國瑜在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書見面會。（記者許正宏／攝影）
高雄市前市長韓國瑜在大安森林公園舉辦「韓先生來敲門」新書見面會。（記者許正宏／攝影）

高雄市前市長韓國瑜未來動向備受關注，民進黨認為，韓國瑜回歸，代表深藍、反改革路線持續鞏固，也可能再度參選縣市長或是爭取2024年總統提名，將會促使民進黨支持者更加團結。

民眾黨立委張其祿則認為，韓國瑜回歸，代表國民黨主席朱立倫失去有效領導，韓國瑜力量仍難撼動。時代力量立委邱顯智則說，韓國瑜下一步不重要，重點是國民黨如何找回民眾信賴。

民進黨人士指出，雖然韓國瑜看似再度吸引眾多韓粉聚集，但韓粉代表的是深藍選票，若韓國瑜再度參選縣市長，可能會造成國民黨內動盪，也造成「排擠效應」，使國民黨的「中間路線」愈來愈式微；當韓國瑜再度成為國民黨的主旋律，國民黨只能再度擁抱深藍基本盤，但從歷年選舉可以發現，深藍基本盤已經逐漸萎縮，對國民黨來說不是好事。

民進黨人士也指出，國民黨若再度派出韓國瑜參選縣市長，可能促使民進黨更團結，2020大選是最好的例子，當時韓國瑜激發了綠營焦慮感，最後綠營目標一致逼退「韓流」，韓國瑜的存在也等同幫民進黨創造舞台，對民進黨來說已是「熟悉的對手」。

民進黨立委陳亭妃表示，韓國瑜用新書發表會正式宣告回到政壇，可能會大力輔選國民黨2022年地方選舉，並進一步爭取2024年總統提名，對黨主席的位子也會伺機而動，相信國民黨從主席朱立倫到各地方諸侯，都會深感壓力；不過，韓國瑜的回歸，正好代表國民黨的深藍、反改革路線，持續鞏固，國民黨更難以走到本土路線的正軌。

張其祿指出， 國民黨公投後傷得很重，朱立倫失去有效領導，韓國瑜擁有一股特定力量，重新找回國民黨主導權，是否參選很難說，但也代表國民黨中央正在弱化，「韓粉已是信仰，國民黨不能忽視這力量」。

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