朱、馬同聲批：民進黨倒行逆施 全民痛苦

國民黨元旦升旗1日清晨舉行，副主席連勝文（左起）、前總統馬英九、主席朱立倫一同出席典禮。（記者曾原信／攝影）

蔡英文總統昨天發表元旦談話，提出穩健執政的四大主軸，她特別提及，必須有效因應通膨、房價 上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以化為實質所得的增加，以及生活水準的提高。國民黨 主席朱立倫說，民進黨 種種錯誤政策與倒行逆施，讓民眾感到痛苦。

朱立倫指出，去年一年包含疫情嚴峻、國際情勢緊張、兩岸關係對峙、房價與物價高漲、失業增加、高齡化、少子化挑戰，空汙與排碳不斷增加、停電與能源短缺問題，大家辛苦了。

蔡總統表示，去年一起走過四項公投，從連署到投票的公共討論歷程，說明台灣正逐漸成為一個成熟的公民社會，當挑戰來的時候，大家也許有不同意見與想法，但透過民主機制，解決了問題，社會就會很快恢復平靜，運作如常。

前總統馬英九說，去年底公投過後，民進黨以為大勝，射出三支箭，首先在立法院突襲，把總預算逕付二讀，剝奪委員會審查權力，第二支箭是把地方制度法一樣要逕付二讀，第三支箭是高雄市政府居然向國營事業索取鉅額捐獻；國父孫中山締造亞洲第一個民主共和國，現在民進黨要把這個國家變成民選專制，民主進步黨現在既不民主，也不進步。

蔡總統說，物價和房價上漲，是今年全世界都要面臨的挑戰，去年下半年以來，運用公用事業緩漲機制，以及「健全房地產市場方案」的選擇性金融管制、稅改和行政查察措施，讓物價和房價的漲幅比其他國家稍微溫和。未來，會透過穩定物價小組、健全房市小組，強力遏制不法炒作及囤積。

蔡總統說，會加速社會住宅的興建計畫，也將推動「長者換居」、旅館轉型；會持續檢討、增加補助，強化各方面的措施，降低養兒育女的負擔。

維持經濟動能方面，新的一年會推動能源轉型，提出淨零排放路徑圖，讓整體經濟結構轉型有所依循。

國民黨文傳會表示，要「維持經濟發展動能」，但2021年四次大跳電，要「鞏固社會安全體系」，連民進黨立委高嘉瑜都被恐怖情人暴毆；要「持續走向世界」，卻是五年斷交八邦交國至今無應對之道。