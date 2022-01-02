新聞眼／蔡英文的超現實政績 人民感受到了嗎？

10年來全台平均每戶所得遠追不上房價，尤其年輕人購屋極度困難，直接衝擊結婚及生育的意願。此為示意圖。(本報資料照片)

蔡英文總統昨天發表元旦談話，原本應是象徵著未來一年的新希望，卻以極大篇幅回顧早已確立的政策，並反覆重提防疫成就；不過，社會大眾所見所聞，是望塵莫及的高房價、持續上漲的物價，頻繁發生的社會事件，以及停滯不前的兩岸關係，蔡總統心中的「超現實政績」，與民眾感受大不同。

誇耀台灣當前經濟表現，是元旦談話重點之一，蔡總統喊出要重返世界前20大經濟體，但表象亮眼的數字，絕非民眾的生活寫照。根據主計總處最新公布，台灣去年薪資中位數與平均數差距持續擴大，已創下近年新高，多數勞工卻並非覺得如此，而是荷包一再縮水。

但蔡總統認為物價是漲幅溫和，經濟成長率創新高，只是根據主計總處公布的11月消費者物價指數 （CPI），年增率達2.84%，漲幅不只較上月擴大，更創下近九年新高紀錄，與民眾生活切身相關的外食費，年增率則達1.65%，也創下二年半新高。

蔡政府時常將經濟成長、股市高點掛在嘴上來大內宣，卻未看到光鮮亮麗數字背後，是薪資差距拉大、相對剝奪感增加，物價不斷上漲。中研院分析已指出，明年物價指數會超過央行的兩個百分點通膨防線。

民進黨執政後，強調要強化社會安全網，衛福部去年針對「社會安全網第二期」編列高達122億元台幣預算。但去年9月屏東超商 女店員遭挖眼攻擊，11月桃園又發生超商店員因勸導戴口罩，遭顧客持刀刺死。民眾看到的是，台灣的社會安全網，愈補破洞愈大。

以往元旦談話最受關注的兩岸關係，今年內容大抵上延續過去，但更著重去凸顯軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，蔡總統提醒北京 當局不要誤判情勢等言論，言下之意，仍將兩岸軍事風險提高的原因，歸咎於對岸。

兩岸關係並非單向，兩岸愈緊張，愈要設法建立溝通管道，但蔡政府執政快六年，依舊繞不出兩岸關係歸咎對岸的死胡同，除了顯示毫無跟陸方溝通的意願外，兩岸關係持續低盪，蔡總統口中的呼籲對岸的「不要誤判情勢」，其實自己也該想想這句話。