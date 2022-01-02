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壽山動物園改建 藍籲陳其邁退捐款

記者徐白櫻、王昭月／高雄2日電
高雄獨特「煉金術」受關注，高雄市長陳其邁1日出席元旦升旗典禮時表示，他會加速招商引資，推動城市轉型。（圖：高雄市府提供）
高雄獨特「煉金術」受關注，高雄市長陳其邁1日出席元旦升旗典禮時表示，他會加速招商引資，推動城市轉型。（圖：高雄市府提供）

國營事業、建商捐助高雄市壽山動物園改建案引發爭議，國民黨高雄市議員昨要求高市府應退回違法捐款；高市府表示，台北市立動物園也曾接受新光集團、裕隆集團捐建「大貓熊館」，並冠名為「新光特展館」，市長陳其邁將為捐建廠商冠名致謝，有北市前例可循。陳其邁昨元旦致詞也表示，他會加速招商引資，推動城市轉型。

國民黨高雄市議員黃紹庭昨說，高市府募款整建動物園，依純粹硬體設備改善不符「公益勸募條例」規範，高市府應退回違法捐款，改以合法管道籌措財源或向中央爭取計畫型補助，公開透明接受議會監督。

黃紹庭指出，市府是地方主管機關，中鋼、中油及台電興達發電廠皆由市府環保局監督排放汙染，工務局與都發局審查建商建照、使照及開發案等，各觀光飯店也是由觀光局管理，高市府向民間企業收取捐款，難保不會落人口實，淪為另類「保護費」。

至於綠營議員反問，前市長韓國瑜任內曾向高雄不動產公會募1000萬元（台幣，下同，約36萬美元）作青創基金，向民間企業共募到2000多萬元，其中不少是建商。黃紹庭說，韓募集的款項有納入社會救助帳戶或教育專戶，市府可監督去向。

高雄市議會民進黨團總召鄭光峰說，高雄市政府公務預算有限，國營事業、民間企業相挺是美事，市府沒有違法，他也支持法規能更完備規範，市府很努力建設高雄，不應被打擊士氣或汙衊，「若建商是不樂之捐，早就被爆料了」。

高市府表示，依「壽山動物園動物認養辦法」第八條，認養人可指定用途、代收代付方式，改善動物圈養環境或展場更新；台北市前市長馬英九任內，新光集團捐建3.1億元給台北市立動物園蓋「大貓熊館」，裕隆集團接力捐款，之後郝市府為大貓熊館採冠名方式感謝新光支持。

對於高市府說法，北市府發言人陳智菡駁斥，引例失當。陳智菡表示，十餘年前新光集團「多次」、「主動」提出贊助成立「新光特展館（大貓熊館）」計畫，北市經多年評估，並在各方監督才成就此一美事；北市府並未像高雄主動發函要求捐款，主被動之間、私營和國營企業之間有極大差異。

時力議員林于凱說，全台有木柵、壽山與新竹三座市立動物園及南投鳳凰谷鳥園，鳥園由教育部管轄，其他三座動物園沒有中央管轄機關，分屬教育局、觀光局與公園處管理，爭取經費不易；壽山動物園真的很老舊，不反對市府向企業或國營事業爭取一次性更新經費，但市府須承擔外界質疑政黨資源分配不均。

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