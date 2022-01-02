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新聞眼／邁氏財劃法 灰色地帶鑲金邊

記者 鄭朝陽、林政忠
民進黨完全執政，卻遲不修正財政收支劃分法，放任地方各憑本事求財，陳其邁另闢蹊徑自創「邁氏財劃法」，大展政商實力。（記者王昭月／翻攝）
民進黨完全執政，卻遲不修正財政收支劃分法，放任地方各憑本事求財，陳其邁另闢蹊徑自創「邁氏財劃法」，大展政商實力。（記者王昭月／翻攝）

高雄市長陳其邁「私募」動物園、運動中心等市政建設經費，金額之高、來源之廣，連雙北市長柯文哲、侯友宜都自嘆弗如，其他縣市綠營立委更要求首長向國營事業多點狠勁要錢。民進黨完全執政，卻遲不修正財政收支劃分法，放任地方各憑本事求財，陳其邁另闢蹊徑自創「邁氏財劃法」，大展政商實力。

高雄市政府是長年的全台「負債王」，將近2500億元（台幣，下同，約90.2億美元）負債，換算平均每位市民揹債約9萬元，這是歷任市長交給陳其邁的「歷史共業」，不論是前市長陳菊或吳敦義都有「貢獻」，導致陳其邁上任以來無力償還。

陳其邁只能在市府總預算中強調淨舉債58億是「歷年最低、借得最少」，且中央計畫型補助經費創新高，顯示他在沉重債務中努力為高雄開源節流。

高舉「兩年拚四年」的陳其邁須盡快拿出政績，減少連任障礙；儘管有中央關注，但市府諸多建設都要有自籌款，高雄年度預算重點在軌道建設，加上原有財政赤字，市庫要榨出自籌款確實難上加難，只好靠陳其邁四處張羅，勸募對象也就葷素不忌，放進籃裡都是菜。

中油、台電、中鋼在高雄長期「放雞屎」汙染的國營事業，成為陳其邁勸募的頭號對象。高汙染產業回饋地方、協助基礎建設無可厚非，結果是市民得利，本來就有制度，問題在於捐助數字高得不成比例，市府在動物園改建僅出一成、蓋運動中心零出資，國家資源猶如囊中物，違背蔡英文總統「十年政綱」標榜的區域均衡發展，叫弱勢縣市情何以堪？

模糊不清的睦鄰制度，捐助金額也充滿模糊空間，監察院調查報告也直指問題重重，最後易淪於靠交情、看分量，「有關係就沒關係」向來就是政商權貴的看家本領。

外界難以理解，市政建設何不編列預算，還要接受建商捐款？衛福部長陳時中紅酒宴的殷鑑不遠，社會形象重傷不少，主因利益迴避受質疑；陳其邁在一場餐會敲定數億元捐助，關起門的杯觥交錯令人好奇，未來台積電進駐高雄，周邊不動產水漲船高，如有幾位建商大老闆曾捐助過市府建設，「從動物園到晶圓」背後的利益糾葛，即使政商交情淡如水，市府恐怕跳到黃河也講不清。

高市府昨反指北市動物園也曾接受新光、裕隆集團捐建「大貓熊館」，反遭北市直指關鍵問題，建商與地方政府關係不同一般企業，捐款建商是否公布在高雄市政府的投資案件，以昭公信？

高雄獨特的「煉金術」，把灰色地帶鑲金邊，讓人一窺陳其邁的勸募能力，還突破中央財劃不公的框架，真金不怕火煉，這套「邁氏財劃法」也要接受各界檢驗。

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