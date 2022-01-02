新聞評論／蘇貞昌罵人搶戲 部長豈敢不認錯？

去年年終行政院會，蘇貞昌肯定部長們「知道認錯」。（本報資料照片）

閣揆蘇貞昌重掌政院三年，政務偏差光怪陸離的現象層出不窮，但從來只有硬拗，鮮見蘇院長「主動積極，面對問題，知道認錯」。去年年終行政院會，蘇貞昌卻肯定部長們「知道認錯」，一時讓人錯愕。

不過，正如立委形容的，蘇貞昌指的是部長們都知道向院長認錯，不敢在蘇面前據理力爭，以致蘇內閣越來越獨斷偏狹，雖然施恩給惠政策不斷，但諸多爭議懸而未決，更看不到解決台灣發展根本問題的政策。蘇貞昌卻洋洋得意表示「有政府，會做事」，這種哏圖內閣的作風，正是將台灣帶入新險境的根源。

蘇貞昌的領導風格就是震怒立威。他或者到醫院痛批院長不知停車位數量，或者到學校責怪教育 處不知校內種什麼樹，或者赴機場怒罵關務署檢不出非洲豬瘟。他表演震怒，不是為解決問題，而是為表現「治軍嚴格」。大家可以問問，蘇貞昌大發雷霆之後，公家單位停車難改善了嗎？校園環保教育提升了嗎？海關檢驗政策問題解決了嗎？如果答案是以上皆非，蘇院長知道認錯嗎？

除了震怒秀，蘇貞昌還會藉機作拔官秀。當初以治安不佳為由，連拔高雄、台南兩警局局長，卻拔不掉高雄「慶記之都」惡名，治安未見改善，駭人刑案、酒駕悲劇不斷發生，也未見蘇揆怒顏再現。反倒是內政部長徐國勇的「球棒實名制」新招，面對問題硬拗功力直逼院長；或許這就是蘇揆口中部長「知道認錯」的表現。

蘇貞昌對行政院依法應召開的食安、科技、永續、社福、治安等各種會報，一向不感興趣，直到在野黨立委指責後，才應卯式地草草舉行。殊不知，類似政策所以要跨部會研議，正因這些問題需要宏觀部署、協調解決。

但蘇貞昌專好速食見效的哏圖政策，例如力推名不副實但可以加碼連環秀的五倍券，就是不碰疫後中低階層生活難關困境；提出不會有人敢反對的「班班有冷氣」，就是不談各校能源利用合理化議題。至於迫在眉睫的能源配比問題，蘇揆除厲言警告台電「不准再跳電」外，那裡在乎台電基層扛不了的電載壓力？

蘇貞昌還從外銷訂單、投資占比到失業率，在數字裡編出「３個21的奇蹟」，大秀拚經濟成績單，卻不提慘澹經營甚至關門閉戶的市況，滿街都是素珠（售租）紅字條。蘇揆又大曬「加薪、減稅、增福利」哏圖，但高房價高租金 下的低薪青年，直接躺平，不婚不育，他們可曾進入蘇揆眼底？

唯一讓蘇貞昌感到「慚愧」的是，兒童死亡率數倍於日韓和OECD國家。少子女化是重大國安問題，台灣馬上要面對社會、經濟、教育、國防等危機，「願意面對問題」的蘇內閣到底做了什麼？連新生兒都顧不好，還好意思和人民說「有政府，請放心」？

蘇貞昌確曾為幾件事道過歉，例如三一一破口造成染疫死亡遽增和東奧選手搭經濟艙等事件，蘇揆都有道歉；但前者是天怒人怨，後者是總統副總統都道歉，行政院長豈能不表態。然而說要道歉負責，其實口惠而實不至，政府並未從這些事件學到教訓，防疫 政策仍然每日一變，體育政策也未見周全檢討。

問題在於，蘇院長勇於罵人搶戲，卻閃避應負責任。就像當初疫情初發，怎樣也不敢挑起防疫指揮官責任，口罩供給搞得民眾怨聲載道，疫苗也準備不好，只能靠國際救援和民間自力救濟度過危機。這樣的閣揆，還好意思說部長「知道認錯」，堪稱年度最諷刺的政治笑話，也是蘇內閣又一超越前人的代表作。（轉載自聯合報社論）