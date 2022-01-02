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林智堅成立竹竹併升格辦公室 學者：不應先射箭再畫靶

台灣新聞組／新竹2日電
新竹市長林智堅1日在元旦升旗典禮上宣布成立推動合併升格小組，並將在市府成立大新竹合併升格專案辦公室。（記者張裕珍／攝影）
新竹市長林智堅1日在元旦升旗典禮上宣布成立推動合併升格小組，並將在市府成立大新竹合併升格專案辦公室。（記者張裕珍／攝影）

大新竹合併升格話題延燒，新竹市長林智堅不選2022大新竹市長後，昨卻宣布成立大新竹合併升格專案辦公室，有藍營議員質疑，林智堅仍有為選舉鋪路之嫌，各種行動「依然朝著選舉目標努力」，學者則認為林不應先射箭再畫靶。

新竹縣市政府昨都舉辦元旦升旗典禮，卻成為大新竹合併升格話題交鋒「戰場」。

上月27日林智堅雖宣布棄選大新竹，但仍動作頻頻，持續參訪竹科半導體業，昨更提及今年將是市政豐收年，但「只有新竹市好，大新竹不會好」，今年對大新竹是非常關鍵的一年，市府將成立合併升格專案辦公室，邀民間與專家學者參與，討論交通、環境等議題。

另一頭的新竹縣升旗典禮，縣長楊文科致詞時雖避談大新竹議題，國民黨籍民代接力上場卻是砲聲隆隆。議長張鎮榮開砲，林智堅說不選只是以退為進，民進黨直轄市長人選全由蔡英文總統徵召，「有保證不接受徵召？」

民進黨推動大新竹合併升格案，在「英人設市」引發反彈、「地制法修正草案」闖關逕付二讀失敗後，熟悉國土計畫的學者與部分民進黨內人士憂心，台灣區域整合發展制度與國土規畫的確有必要檢討，如今卻持續走向見樹不見林的窘境。

中山大學講座教授邱文彥分析，國土計畫法第一條就是要「均衡發展」，無論林智堅是否當市長，倉促升格除了「英人設市」爭議，回頭還是必須健全法規，包含國土計畫法、行政區域劃分法、財政收支劃分法等，才能在提升台灣整體競爭力時，達到縣市均衡發展。

邱文彥表示，從國土發展面向來看，台灣高鐵通車15年，造成部分鄉村空洞化、高齡化，再加上疫情兩年來，遠端通訊與物流發達，產業空間勢必會調整，在調整區域劃分之前，不應先設定目標。

根據國土計畫法，國土規畫應考量自然條件及水資源供應能力，並因應氣候變遷，確保國土防災及應變能力。邱文彥說，新竹地區雖已形成科技聚落，但未來水資源、綠電及自然條件供需，至今沒有突破性變革，若竹竹苗併還可分散能源配比，但若竹竹合併成為科技城，等到2026年開徵碳關稅時，水電基礎及對外貿易，都將受到衝擊。

民進黨 氣候變遷 疫情

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