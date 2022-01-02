柯文哲寒風獨站40分鐘尷尬「閱兵」 府方：防疫考量請見諒

元旦升旗昨天在總統府前舉行，台北市長柯文哲到場後，未隨觀禮嘉賓一同進入總統府，而是在總統府外吹冷風，獨自看三軍樂儀隊操演。（記者潘俊宏／攝影）

總統府1日舉行元旦升旗典禮，但典禮發生動線規畫問題，台北市長柯文哲 到場後，未隨觀禮嘉賓一同進入總統府，而是在總統府外吹40分鐘冷風，獨自看三軍樂儀隊操演，突兀畫面甚至被形容就像「柯總統在閱兵」。

針對柯文哲「被罰站」插曲，總統府發言人張惇涵表示，今年總統府元旦升旗典禮首次由五大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫 英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員。因此，基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位，「如有安排不周之處，請柯市長見諒」。

台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲是非常守時的人，按照表定時間到達總統府後，就由工作人員引導到指定位置觀看閱兵與儀隊表演，後續陸續有其他貴賓抵達。陳智菡表示，北市有接到總統府致意，柯文哲也了解辦理大型活動必定有諸多考量，籌委會非常辛苦，柯不會在意。

不過，民眾黨發言人楊寶楨質疑，總統府跟大家說「防疫考量」，但去年12月26日，蔡英文總統出席在總統府舉辦的「2021總統盃黑客松頒獎典禮」，現場人數肯定超過百人，而且大家都沒帶口罩 ；現在才跨了個年，總統府內超過80人，就變成「已達上限」，連首都市長也無法排在名單內？更何況，去年10月28日指揮中心早已宣布取消集會活動人數上限，是何時宣布防疫措施有更改，「民進黨心胸能寬一點嗎？」