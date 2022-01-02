我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

柯文哲寒風獨站40分鐘尷尬「閱兵」 府方：防疫考量請見諒

記者蔡晉宇／台北2日電
元旦升旗昨天在總統府前舉行，台北市長柯文哲到場後，未隨觀禮嘉賓一同進入總統府，而是在總統府外吹冷風，獨自看三軍樂儀隊操演。（記者潘俊宏／攝影）
元旦升旗昨天在總統府前舉行，台北市長柯文哲到場後，未隨觀禮嘉賓一同進入總統府，而是在總統府外吹冷風，獨自看三軍樂儀隊操演。（記者潘俊宏／攝影）

總統府1日舉行元旦升旗典禮，但典禮發生動線規畫問題，台北市長柯文哲到場後，未隨觀禮嘉賓一同進入總統府，而是在總統府外吹40分鐘冷風，獨自看三軍樂儀隊操演，突兀畫面甚至被形容就像「柯總統在閱兵」。

針對柯文哲「被罰站」插曲，總統府發言人張惇涵表示，今年總統府元旦升旗典禮首次由五大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員。因此，基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位，「如有安排不周之處，請柯市長見諒」。

台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲是非常守時的人，按照表定時間到達總統府後，就由工作人員引導到指定位置觀看閱兵與儀隊表演，後續陸續有其他貴賓抵達。陳智菡表示，北市有接到總統府致意，柯文哲也了解辦理大型活動必定有諸多考量，籌委會非常辛苦，柯不會在意。

不過，民眾黨發言人楊寶楨質疑，總統府跟大家說「防疫考量」，但去年12月26日，蔡英文總統出席在總統府舉辦的「2021總統盃黑客松頒獎典禮」，現場人數肯定超過百人，而且大家都沒帶口罩；現在才跨了個年，總統府內超過80人，就變成「已達上限」，連首都市長也無法排在名單內？更何況，去年10月28日指揮中心早已宣布取消集會活動人數上限，是何時宣布防疫措施有更改，「民進黨心胸能寬一點嗎？」

柯文哲 防疫 口罩

上一則

亞洲地區唯一 全球最讚聖誕樹 新北耶誕城上榜

下一則

壽山動物園改建 藍籲陳其邁退捐款

延伸閱讀

元旦升旗被晾府外吹冷風40分鐘 柯文哲尷尬「閱兵」

元旦升旗被晾府外吹冷風40分鐘 柯文哲尷尬「閱兵」
7年與民進黨關係生變？ 柯文哲：不是喊台獨就可以貪汙

7年與民進黨關係生變？ 柯文哲：不是喊台獨就可以貪汙
憂缺電 柯文哲譏「用愛發電」 侯友宜問中央電夠嗎？

憂缺電 柯文哲譏「用愛發電」 侯友宜問中央電夠嗎？
柯文哲兒網上買書 遭騙15萬追不回

柯文哲兒網上買書 遭騙15萬追不回

熱門新聞

台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
長榮海運犒賞員工，豪氣發放「40個月」年終獎金。（圖：台灣港務公司提供）

長榮海運年終獎金40個月 員工樂翻：從沒看過這麼多錢

2021-12-29 20:14
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
台灣駐尼加拉瓜大使館。圖／台外交部提供

尼國沒收台灣館產 中：正義之舉 台外交部：至為無恥

2021-12-28 15:26
前高雄縣長楊秋興從政多年沒有傳過緋聞，他認為男立委有緋聞者不在少數。（取材自臉書）

籲「放過王力宏」 楊秋興爆：台灣男立委8、9成有緋聞

2021-12-25 21:27

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪