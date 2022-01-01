韓市府官員批陳其邁：找建商就是不避嫌

高雄市長陳其邁（中）去年邀建商餐敘「募捐」惹議。（記者劉學聖／攝影）

前高雄市長韓國瑜 市府團隊官員指出，市府找建商捐助改建動物園 經費，有違反「公益勸募條例」嫌疑，市府開口找建商，對方豈敢不配合？以後連鋪路造橋等工程都可要求建商認捐，市府對建商有審照、監督權責，若一家家捐款，「基層敢依法處理對方違失嗎？」如果其他局處有樣學樣，勢必愈來愈大膽。

該名資深官員說，這次動物園改建要花5億（台幣，下同），市府自備款一成，就像買房子，主人只打算花一成，其餘找各方捐獻，難不成新居入伙後，添購廚房設施、家具也要再找人贊助，「心態上就是敢、不避嫌」。

韓市府青年局長林鼎超說，當時市府努力募集青創基金，最後獲民間約2000多萬元捐助，當中1000萬來自不動產公會挹注，當時也曾被民進黨 議員質疑「是不是有踩紅線涉及公開勸募」？

林鼎超表示，民間企業樂於和市府建立良好互動關係，拿捏分際要很謹慎，不能向某一方傾斜。國營事業、民間企業資源如何不變質淪為「政治獻金」，建立制度很重要，對各縣市要有一視同仁標準，專款專用，避免資源被拿去政治操作。

韓市府財政局長李樑堅說，國營企業捐輸前提本身不應是虧損狀態，若捐獻額度太高，易被質疑與市府有無對價關係，如果是自由意願捐獻，外界自然管不著，但比例上還是要留意社會觀感。

高雄市壽山動物園改建案獲十多家建設公司挹注1000萬元至1500萬元，都是高雄知名業者，事業版圖甚至跨足全台灣。一名捐助的建商說，市長陳其邁去年初邀請建商餐敘，找來替新竹動物園設計的建築師到場，他提及壽山動物園改建因資金缺乏，希望大家共襄盛舉，陳其邁客氣委婉說，「大家若可以，是不是幫忙一下，但不勉強」。

陳其邁當時說，動物園改造是他心心念念的事，全台有台北、新竹、高雄三處公立動物園，希望啟動壽山動物園環境改造，成為市民休閒好去處，也吸引各地遊客慕名前來。市府團隊也請建築師說明理念，因贊助金額不小，在場有建商希望能分期捐建，市府也允諾，未來改建完畢，部分場館可供企業冠名或舉辦企業日回饋。