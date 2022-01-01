迴避議會監督？高雄逼捐「煉金」 藍營喊查辦

高雄壽山動物園目前正休園整修中，預計明年十月再度開園，園區內外可見工程正在加緊趕工中。（記者劉學聖／攝影）

國營事業、地方建商大手筆捐助改建高雄壽山動物園 ，高雄市政府獨特的「煉金術」讓國民黨 高市議員黃紹庭質疑，經費透過捐募形式迴避議會監督，恐成難被檢驗的漏洞，監察院應介入調查。監院人士說，各級政府現行實質具回饋金內涵的相關辦法，大部分法令依據形同虛設，行政院應正視，「否則此灰色地帶持續存在，將使地方政府仗勢藉端，對國營事業予取予求」。

監院人士說，地方政府要求國營事業挹注資金，已是陳年舊疾，監院七年前曾通案調查，如今看來依舊問題重重。監院調查報告曾指出，台灣營利事業對各級政府機關捐贈，得不受金額限制，全數列為費用，但稅捐機關難以防杜營利事業藉捐贈政府機關之名，不當規避稅負，恐造成國稅流失。

一位財政及經濟委員會監委說，由於監察權屬事後權，此案是仍在進展案件，待告一段落，再審視是否立案調查。

國民黨立委曾銘宗、賴士葆說，國民黨將在立院總預算 朝野協商提出主決議，要求國營事業各縣市睦鄰經費須有統一標準，若在其他縣市有重要生產基地，就比照高雄辦理，國營事業睦鄰金若超過一定金額，必須送立院備查。

財主官員表示，政府單位收受捐款，要遵守公職人員利益衝突迴避法，及各部門接受各界捐款處理要點規範；對企業而言，繳稅與捐款都是支出可抵稅，但捐款可以指定對象、項目，從交朋友、建立關係上來看，確實更有效益。

律師劉嘉凱說，公益勸募條例規定，「各級政府機關得基於公益目的，接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募。但遇重大災害或國際救援時，不在此限」，顯示政府機關不得主動發起勸募，監督者向被監督者募款，自然存有想像空間；但若政府沒給捐款企業不當利益，行政作為上也未厚此薄彼，公益捐款應給予正面評價。

法界人士說，公益勸募條文很清楚，為了公益目的，政府機關可被動接受外界主動捐款，但不得主動勸募，否則永無寧日，政府開口哪家企業敢說不，「難道沒有藉勢藉端勒索疑慮嗎？」高市府有無違法失職，檢察官應查辦清楚。

高市議會國民黨團總召童燕珍表示，市府可編列預算或向中央提出需求，募來的錢恐形成防弊機制的漏洞，1月3日議會臨時會，黨團會要求市府說清楚。黃紹庭說，行政機關要依法行政，募款過程、對象、金額、流向要公開透明，不該把法制面拋一邊，綠營人士還稱讚陳其邁很會募款，實在不講是非。

高市府法制局長王世芳說，「這是人民的自由，不需要法源依據」，民間企業知道市府有改建動物園計畫，願意共襄盛舉，這是自己財產的處分，沒有利益迴避問題。