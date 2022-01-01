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黑白集／少子、毒品、酒駕…蘇內閣慚愧何止一樁

黑白集
台灣兒童死亡率比日韓高出甚多。圖為長庚醫院醫護人員關懷兒童健康議題降低5歲以下兒童死亡率。（圖：台灣世展會西區辦事處提供）
台灣兒童死亡率比日韓高出甚多。圖為長庚醫院醫護人員關懷兒童健康議題降低5歲以下兒童死亡率。（圖：台灣世展會西區辦事處提供）

台灣連兩年人口負成長。前年新生兒僅16.5萬，創史上新低；去年的統計尚未出爐，但可確定只有15萬多人。不僅如此，台灣兒童死亡率高達0.45%，比日、韓或OECD國家的平均數0.19%高出甚多。閣揆蘇貞昌對此表示「很慚愧」，說不應該如此。

蘇貞昌是該慚愧。少子化是「國安危機」，近年蔡政府的政策與口號也從未斷過，從「零到六歲國家和你一起養」，到補助產檢、補助托育、育嬰留停津貼，洋洋灑灑，卻喚不起年輕世代生養的欲望。孩子已經這麼珍稀，兒童死亡率竟還高得可怕，令人不可思議。

老實說，台灣若真是像政府所宣傳的美好和樂淨土，年輕人怎會不願生養子女？如果醫療體系真如宣傳的那麼健全有效，怎會有那麼多兒童來不及長大？蘇貞昌提出的對策，是要在兒童醫療照護上投入更多經費；但問題只在錢嗎？當虐兒事件層出不窮，前年受虐兒少即多達1.2萬人；不從源頭解決，胡亂砸錢，都是付水流。

事實上，蘇貞昌該慚愧的事何止兒童死亡率？台灣的詐騙集團是全年24小時無休，台灣的毒品、槍枝、酒駕氾濫已經不分城鄉；蘇揆該負責的治安、食安、廉政、性平、毒品防治等會報竟因防疫將近一年未開，而少子化議題哪進得了蘇揆眼簾？久久慚愧一下，能有好解方才怪。

毒品 詐騙集團 防疫

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