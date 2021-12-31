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黑白集／如此「魚肉鄉里」？為何不直接抓顏寬恒？

黑白集
顏寬恒連月遭綠媒、綠名嘴狠批。（中央社）
顏寬恒連月遭綠媒、綠名嘴狠批。（中央社）

台中二選區立委補選戰況激烈。綠營候選人林靜儀總部主委林佳龍，痛斥對手顏寬恒占用國有地蓋違建，在清泉崗機場旁炒作產業園區，用公權力壞事做盡。他呼籲，沒有人是局外人，要用選票「大掃除」。

有關顏家「惡行」的爆料，連月充斥綠媒，綠名嘴夜以繼日地批。林佳龍推稱，事情都不在自己市長任內；但顏家要累積這麼多「劣行」，絕非一年半載。林靜儀強調，鄉親被顏家「騙了十幾年」，儼然承認林佳龍在市長任內也是徹底局外人，民眾則懵然未覺。

若顏家「魚肉鄉里」的程度，連學者時期即研究地方派系的林佳龍都震驚，那麼他與林靜儀該做的，不是呼籲別票投顏寬恒，而是立刻向檢調提告，要求將他繩之以法。否則，難道顏寬恒不參選，就可放他繼續作威作福？

事實上，顏寬恒最大的罪狀絕非「議顏堂」指摘的內容，而是他領導的派系勢力至今仍未倒戈投綠。如果20年前陳水扁當上總統，顏清標立刻帶著派系全員加入民進黨，今天就算不當上英系要角，「顏系」也絕對有一席之地。即使在高鐵遺落了300萬現金，或替繫獄幫派分子安排特見，都不會遭到質疑或批評。

顏寬恒若想免於追殺，不妨探頭看看嘉義的例子。「實迷途其未遠，覺今是而昨非」，被詆毀至此，要知道原因。

幫派 陳水扁 機場

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