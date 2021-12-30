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黑白集／想當「新竹王」破局 柯建銘心魔現形

黑白集
民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）推動「竹竹併」，引發爭議。（中央社）
民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）推動「竹竹併」，引發爭議。（中央社）

「英人設市」引發反彈後，目標人選新竹市長林智堅忍痛宣布棄選。一手導演此事的民進黨總召柯建銘嘴巴仍很刁鑽，聲稱他一步步出招，「讓群魔亂舞現形」。老柯自命智多星，但這一局說要讓「群魔」現形，其實是他自己「心魔」破功。

柯總召仗著自己的老謀深算，接連導演「總預算案」與「地制法」的「逕付二讀」，以為一切盡在囊中。未料，兩者最後都因朝野衝突，改為「付委審查」收場。蔡英文日前在黨中常會下令力挺大新竹合併案，就是誤信老柯的能耐，誰知結局落得如此難堪。

林智堅宣布棄選，一方面是「見壞就收」，另一方面也算「棄堅救英」，為小英的「誤判」解套。再說，區區林智堅，怎麼戴得起「狼狽為堅」這樣的大帽子？好笑的是，柯建銘嘲諷那些反對竹竹併的人都是「心裡有鬼」，都在自掘墳墓；但屈指一數，他眼中的「群魔」，民進黨人似乎還比較多。

事實上，外界反對的是民進黨的程序不正義，而不是「大新竹升格」本身。民進黨倉促推動「竹竹併」，不僅剝奪公眾的討論權，也把區域劃分的均衡變成兒戲，置法制與全台區域規畫於不顧。老柯的心魔，在於他想當「新竹王」心切；子弟兵林智堅棄選，隨即聽說他另挺政院顧問鄭宏輝。心魔顯然要比群魔難治吧！

民進黨 導演 預算

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