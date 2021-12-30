政治人物民調人氣 侯友宜第一 賴贏柯 朱墊底

遠見民調關於政治人物的好感度，新北市長北侯友宜排名第一。（記者施鴻基／攝影）

面對2022年，台灣人如何看待詭譎多變的國內外政經情勢？遠見雜誌一年一度「台灣民心動向調查」28日出爐，從政治人物好感度、2022年經濟信心、疫後期待與看好產業、兩岸關係與美國看法、國人對戰爭準備等五大面向，觀察民意消長。其中「政治人物好感度」分數排行，依序為侯友宜 6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文 5.57分，柯文哲5.24分，朱立倫4.64分排名最後。

結果顯示，四大公投 導致幾位政治人物好感度分數，不分藍綠全面下滑，朱立倫下降最多；近四成五對台灣經濟有信心，高達九成以上認為物價一定上漲；疫後有近五成民眾想去日本旅遊，觀光旅遊業同時是最被看好與最不被看好的產業前三名。

「政治人物好感度」分數排行，依序為侯友宜6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文5.57分，柯文哲5.24分，朱立倫4.64分排名最後。

對於好感度高居第一，新北市長侯友宜表示，自己還是好好做事吧，所有評核都是虛心接受，會去探討哪裡做得不好，自己會努力把事情做好，這才是他的工作角色。

國民黨主席朱立倫好感度墊底，侯友宜簡短回應，每個人的角色扮演不一樣，大家努力為人民做事這才是最重要的。

而國民黨內部中央委員共提名190人，現在黨內傳出參選意願低落。侯友宜也只回應，大家努力的把自己的角色扮演好，好好的做事。

與2021年2月相比，其中朱立倫、鄭文燦和蔡英文下降最多，反映四大公投宣傳期間，兩大政黨不斷催促選民出面投票，形成藍綠對決，導致中間選民對主要政治人物感受不佳。

「遠見」表示，本次調查時間為2021年11月25日至12月9日，正好是四大公投前不久，足以反映民眾對兩大政黨不斷下鄉催票的觀感。