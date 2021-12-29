國民黨駐美代表處到位 朱立倫年後擬訪美

國民黨黨主席朱立倫在疫情許可的情況下，可望落在農曆春節後訪美。（記者侯永全／攝影）

國民黨 國際事務部今天舉行年終記者會，國際部主任黃介正表示，明年國民黨國際部重點工作除了駐美相關事務外，也將彙整國民黨對於國家安全政策的論述，並廣發媒體與國際友人。國民黨駐美代表處人員、資金和辦公室都已到位，黨主席朱立倫在疫情 許可的情況下，隨時可以出發，原本預定明年1月訪美的時間會延後，確切時間可望落在農曆春節後。

國民黨國際部今天舉行年終記者會，說明國民黨主席朱立倫上任以來，對外關係工作成果，包括與各駐台使節交流、籌備成立駐美代表處等。對於朱立倫訪美時間，黃介正說，在疫情許可的情況下，隨時可以出發，原本預定明年1月訪美的時間會延後，確切時間可望落在農曆春節後。

本報系聯合報報導，目前在美國籌設辦公室的國際部副主任黃裕鈞表示，2022年會把國民黨駐美辦公室確定下來並正式運作，隨時掌握美國國內與台美關係的變化。黃介正也提及，變種病毒的演變和擴散的不確定度很高，這些都會決定2022年的人員流動、邊境 管制和相關國際活動的管制。期待2022年疫苗和藥品的綜合作用能夠讓大家更有機會到國外交流。

不過，黃介正也說，因為疫情關係，傳統外交、教學已經在過去一年從實體會面到實體和虛擬混合的方式，這也對國際工作帶來新的啟發。未來新科技可以帶來非實體的會面，為台灣的外交困境帶來新的想像，也就是未來的國際交流和外交會有新的面貌。

另據台北中國時報報導，朱立倫訪問地點除了美國華府外，美東、美西都有規劃，對象則以美方行政部門的交流為主。國民黨副主席夏立言正在美國訪問，替朱立倫訪美行程進行最後確認。黃介正說，夏立言此行訪問「有關國家」，並不是只去美國，除了傳達朱立倫對國際友人的問候，也與相關人士座談，掌握最新情勢。