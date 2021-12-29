侮辱公務員加重刑責 時力批綠可恥「遺忘曾走過街頭」

立法院28日三讀通過，刪除侮辱公署罪，但大幅加重侮辱公務員罪的刑責。（中央社）

立法院昨天三讀通過刑法修正案，刪除侮辱公署罪，但大幅加重侮辱公務員罪的刑責，從現行六個月以下有期徒刑，提高為一年以下有期徒刑。時代力量立委陳椒華批評，加重侮辱公務員刑責，可能讓被判刑者連易科罰金機會都沒有，「民進黨 進入廟堂就忘記出身，遺忘曾走過街頭，可恥」，時力黨團下會期將提案刪除侮辱公務員罪。

律師出身的時力黨團總召邱顯智也表示，修法之後，侮辱公務員可判一年以下徒刑，未來從事社會運動、激烈對抗政府行動時，恐因此入罪，造成寒蟬效應，法官引用條文應謹慎考量憲法保障言論自由的要求。

對於三讀修法引發爭議，民進黨籍司法委員會召委黃世杰認為時力「亂罵一通」，可處一年以下有期徒刑，代表仍有可能判六個月以下，也有易科罰金機會，都在法官裁量範圍內，民進黨立場是刑度調高，要支持公務員的執法尊嚴，也跟行政院溝通過。

黃世杰說，公務員在第一線會遇到不理性的情況，常常沒保障，甚至被人隨便罵。他反問陳椒華，既然對環保議題很關心，「若希望公務員替你賣命，為何不保障他們的執法尊嚴？」

依三讀條文，公然侮辱公務員由原本可處6個月以下徒刑、拘役或3000元(台幣，下同)以下罰金，加重為可處1年以下徒刑、拘役或10萬元以下罰金；意圖侮辱公務員而損壞、除去或汙穢實貼公共場所文告者，由原本可處拘役或3000元以下罰金，加重為可處拘役或6萬元以下罰金。

該修正草案為國民黨 立委葉毓蘭所提，昨通過的「再加重版」為民進黨團版修正動議，朝野兩大黨都成質疑箭靶。

國民黨團書記長陳玉珍還原，這項法案除葉毓蘭版，還併審國民黨立委李貴敏版本，葉版主張加重侮辱公務員與公署刑責，李版則認為應刪除侮辱公務員與公署罪等違反民主、不合時宜規定；黨團內部討論後，決定採折衷做法，基於維護員警等公務員執法尊嚴，放手同意加重侮辱公務員刑責，但刪除侮辱公署罪，讓民眾表達意見、批評政府時，能免於恐懼，獲得言論自由。

黃世杰表示，5月12日委員會審查時，民進黨團採取兩人的「折衷版」，因許多公務員都有陳情，依法執行職務時面臨不理性的問題，刑責太輕沒有保障，因此支持加重為一年以下。