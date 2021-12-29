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「竹竹併」注定趕不上2022選舉 藍諷林智堅等選2026

台灣新聞組／台北29日電
新竹市長林智堅不參選大新竹市長，盼在野黨停止政治操作，但遭藍營質疑。（記者陳正興／攝影）
新竹市長林智堅不參選大新竹市長，盼在野黨停止政治操作，但遭藍營質疑。（記者陳正興／攝影）

民進黨今天中常會將提請成立「2022年選舉對策委員會」，啟動2022地方選舉布局。民進黨積極推動新竹縣市合併升格，遇到新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長，朝野立委認為加上「地方制度法」上周未能逕付二讀，已注定竹竹合併無法趕上2022選舉。國民黨呼籲民進黨應撤回地制法提案。

據台北中國時報報導，民進黨團總召柯建銘原規畫明年6月前完成「地制法」修正，以促成新竹縣市合併升格。不具名的民進黨立委表示，隨著該草案上周五未逕付二讀，改交委員會審查，現在最快在下會期委員會審查，即便立法院通過，相關行政單位還要完成選區畫分及公布，幾乎可確定就算修法也趕不上2022選舉。

該綠委認為，2022選舉前完成竹竹併的時機已過，林智堅只是順勢宣布不參選。另名民進黨立委則認為，林智堅宣布不選主要是平息各界質疑外，柯建銘還反將在野黨一軍，要求在野黨表態。

國民黨前青年部副主任詹為元也預測，「地制法」這會期不會過，林智堅藉此轉選新竹立委持續推動地制法修法，通過後推動新竹直轄市，「大新竹之父」林智堅就可順理成章去選「2026」的新竹市長，這腳本多完美。

針對外界異音，林昨首度拉高情緒強硬表示，即日起他會下鄉與民眾一起站出來，讓朝野聽見聲音，讓「心裡有鬼、以拖待變」的人知道，民意已高漲。未來是否接受黨徵召被動參選大新竹市長？林表示「不回答假設性問題」。

對此，柯建銘昨強調，沒有所謂的徵召參選，「這樣能看嗎？能選嗎？」林智堅現在的工作是繼續推動竹竹合併和寫計畫書。

本報系聯合報報導，國民黨立委賴士葆說，有關竹竹併的鬧劇可以休矣，民進黨應撤回地制法的修正案，畢竟任何縣市的合併應該是尊重當地民眾由下而上形成決策，而非目前民進黨由上而下的一黨之私的獨裁行為而已。

林昨晚11點多又在臉書發文，坦言宣布不選後自己喜憂參半，「喜的是，我將更沒有負擔，可以為大新竹合併升格，下鄉到竹縣到竹市奔波努力；憂的是，反對的在野黨會不會再設下層層的難關，更多的大石，阻礙竹竹合併升格。」

大新竹合併升格話題正夯，彰化縣政府日前送出「彰化縣改制直轄市計畫書」，要求升格第七都，內政部昨表示，已在昨天十一時收到相關公文，將依「地方制度法」相關規定辦理。

民進黨 國民黨 內政部

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新聞評論／借鏡BNT疫苗公司 台該修財劃法非搞竹竹併

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