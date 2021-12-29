NCC擴權 增管網路傳播 藍：勿擴充為網路文字獄

國家通訊傳播委員會（NCC）。(本報資料照片)

行政院組織改造持續推進，立法院昨三讀通過「數位發展部組織法」及行政院組織法修正案，確定成立「數位發展部」，專責整合電信、資訊、資安、網路與傳播等五大領域，推動台灣數位發展，最快明年初上路。至於首任部長，傳出政務委員郭耀煌、唐鳳及科技部長吳政忠是可能人選，但尚未定案。

除了成立數位發展部，立法院會昨也三讀修正通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文，NCC除維持獨立監理機關屬性，掌理新聞台換照、評鑑等內容監理，掌理事項中，增加網際網路傳播相關業務，包括網際網路內容分級制度、通訊傳播網路設置的監督管理及網路政策的訂定、擬定等。

國民黨 立委洪孟楷昨說，NCC一直認為網路世界等於現實世界，網路犯罪就對應現實，希望不至於打算無限擴充為網路文字獄。

高虹安則說，立院通過版本為「通訊傳播傳輸及網際網路內容分級制度及其他法律規定事項之規範。」也就是只處理「內容分級制度」，從條文字面來看，NCC不可插手管理網路內容。

此外，配合成立「數位發展部」，立法院昨三讀修正中央行 政機關組織基準法，附帶將三級機關以下得任命常任副首長人數，由一或二人改為至多三人，引發民進黨 政府修法夾帶擴權、酬庸質疑。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍表示，審查法案時確實有考慮到該項修法將讓執政黨有更多官位可分配，有酬庸疑慮，但考慮酬庸與否仍要看實際用人，而一般政務繁忙時能多點人分擔工作，才決定放手。

民眾黨立委張其祿表示，此修法確有增加酬庸疑慮，如今增加副手人數，資格上須嚴格把關，否則對基層公務人員不公平。

民進黨司法及法制委員會召委黃世杰說，修法後三級機關常任副首長並非必然增加到三人，仍要看機關大小與個別組織法編制，仍有一定管控程序，並非擴大酬庸管道，例如水利署規模大，只給兩個副首長不夠。